Com mais 26 óbitos, sobe para 2.077 o número de vidas perdidas para a Covid em MS

Secretaria-adjunta Christinne Maymone: mais 26 mortes por covid em MS anunciadas hoje - (Foto: Saul Schramm)

Mato Grosso do Sul registrou mais 26 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Com a atualização apresentada nesta segunda-feira (11) sobe para 2.077 o número de pacientes que perderam a batalha para a doença. A média móvel indica que na última semana foram registrados 18,3 óbitos por dia.

Dos óbitos registrados hoje, 15 são de Campo Grande, 4 de Dourados e 2 de Aquidauana. Os municípios de Aral Moreira, Batayporã, Bonito, Dois Irmãos do Buriti e Maracaju registraram uma morte cada.

Com a proximidade das festas de natal e ano novo, o secretário de saúde Geraldo Resende alertou para o cenário que se agrava diariamente no Estado.

“Façam as confraternizações só com pessoas que residem na sua casa. Não recebam ninguém de fora. Porque ao fazê-lo corremos o risco de em janeiro sermos as pessoas que precisam de um leito hospitalar. Estamos em um patamar elevado de óbitos. No sábado tivemos 23, no domingo 19 e hoje anunciamos 26 óbitos. Chegamos a 2077 óbitos no Mato Grosso do Sul”, lamentou prestando solidariedade às famílias.

Os casos confirmados da doença também continuam em elevação. O novo boletim epidemiológico registrou mais 726 sul-mato-grossenses infectados de ontem para hoje, totalizando 122.187 positivados desde o início da pandemia. Nos últimos 7 dias foram confirmados uma média de 1.172 casos diários da doença.

Além dos 13.851 casos ativos da doença, vale ressaltar que 6.306 casos aguardam a liberação de resultados no sistema pelos municípios, e outros 3.812 amostras estão em análise pelo Lacen e laboratórios parceiros.

O número de pacientes internados está em 658, sendo 362 em leitos clínicos e outros 296 em leitos de UTI. A taxa de ocupação de leitos global por macrorregião é de 111% em Campo Grande, 90% em Dourados, 65% em Três Lagoas e 66% em Corumbá.

Confira aqui o Boletim Covid desta segunda-feira, 21 de dezembro.