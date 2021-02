Campo Grande já vacinou 36,07% das 51.553 pessoas do público prioritário

Vacinação em Campo Grande - (Foto: Glenda Gabi)

A Campanha de imunização contra o coronavírus atingiu cobertura vacinal de 48,22% do público prioritário na primeira fase de vacinação. Ao todo foram aplicadas 76.700 doses da vacina contra Covid-19. Campo Grande, até o momento, vacinou 36,07% das 51.553 pessoas do público prioritário.

Dois municípios ultrapassaram a meta de vacinação de 90%. Jateí está com 104,39% de cobertura vacinal e Dois Irmãos do Buriti com 103,89%. Em seguida estão os municípios de Sonora, com 84,21% de cobertura, São Gabriel do Oeste com 84,21% e Laguna Carapã com 83,89%. Corumbá vacinou 63,66% da primeira fase e Três Lagoas atingiu 47,92% de imunização.

Os municípios com menores percentuais de imunização são Taquarussu , com 17,09%, Sete Quedas, com 27,68%, Caracol com 32,87%, Dourados com 35,70% e Figueirão, com 35,87%. A Secretaria de Estado de Saúde esclarece que não significa que esses municípios não estão imunizando a população, mas podem ter preenchido alguma informação errada ao enviar os dados.

A meta de vacinação é de 90% dos públicos alvos. Na primeira fase estão sendo imunizados os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, pessoas com deficiência em residências inclusivas, indígenas aldeados, trabalhadores da área da saúde e idosos acima de 80 anos.

Os dados referentes a aplicação da vacina contra Covid-19 podem ser conferidos no Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde. A ferramenta foi criada para aumentar a transparência referente as informações ao combate contra o Coronavírus. Confira aqui a tabela com o ranking da cobertura vacinal dos 79 municípios.