Com 1.031 casos confirmados, 4 mil testes rápidos são encaminhados no sistema prisional de MS

Em continuidade aos trabalhos de prevenção e enfrentamento à Covid-19 dentro das unidades penais de Mato Grosso do Sul, o Comitê instituído pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) é composto por servidores de carreira com o objetivo de discutir estratégias a serem seguidas, bem como, monitoramento de ações já implantadas e surgimento de outras demandas. Atualmente são 1.031 casos confirmados de Covid-19 no sistema prisional de MS.

Ontem (1º), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) destinou 4 mil testes rápidos para detecção da Covid-19 à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), visando atender às demandas atuais das unidades prisionais de Mato Grosso do Sul. A doação foi feita após uma solicitação da agência penitenciária, com o objetivo de reforçar os trabalhos de contenção e prevenção ao alastramento da doença no ambiente carcerário.

Vários protocolos de prevenção como a suspensão de visitas presenciais e implantação de contatos virtuais por videoconferência; adoção de procedimentos para a higienização de produtos e objetos que entram nas unidades, com o uso de solução sanitizante e quarentena mínima de 24 horas antes da entrega aos internos; bem como a desinfecção regular de celas, corredores e demais espaços que compõem as estruturas prisionais estão sendo implantados.

Além disso, foram implantados locais apropriados para a higienização das mãos, disponibilização de álcool em gel em lugares estratégicos, sinalização de distanciamento mínimo e orientações sobre métodos de prevenção distribuídos nas entradas e corredores.

O uso constante de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) também é feito pelos policiais penais, bem como, aferição de temperatura obrigatória em todos que adentram as unidades da agência penitenciária, inclusive servidores e autoridades.

Além disso, os custodiados receberam máscaras de proteção. Outra medida importante é a triagem e o isolamento preventivo de detentos que chegam de delegacias ou transferidos de outras unidades.