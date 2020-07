Clínicas particulares terão que comprovar com protocolos institucionais acesso aos leitos de UTI

promotora solicitou ainda que os hospitais encaminhassem censo nominal e global dos pacientes internados na UTI Covid-19 e não somente do SUS, semanalmente, bem como a lista com a relação detalhada (descrição e quantidade) de insumos, recursos humanos, en - (Foto: Edemir Rodrigues)

Representantes dos hospitais particulares de Campo Grande se reuniram ontem (27) no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para apurar a recusa dos hospitais privados em conceder vaga em leito de UTI adulto para pacientes do SUS com suspeita ou confirmação da Covid-19, mesmo contratados do município.

Na reunião, a Secretaria Municipal de Saúde destacou que em julho foram contratualizados leitos clínicos e de UTI adulto com a rede privada: Clínica Campo Grande, Proncor, El Kadri e Hospital Adventista do Pênfigo.

Durante o encontro, os hospitais Clínica Campo Grande e Proncor afirmaram que recusaram devido à falta de vagas e medicamentos. Já o Hospital El Kadri afirmou que a negativa se dá em razão de falta de medicamentos anestésicos. O Hospital do Pênfigo afirmou que está admitindo os pacientes do SUS.

A diretora presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Rosana Leite de Melo, destacou que o HRMS é referência no atendimento à covid-19 e que com a lotação por volta de 85% a 90% começaram as transferências para outros hospitais. Somente nesse final de semana houve saldo negativo nos leitos e, como a situação é crítica, é preciso contar com os leitos da rede particular já contratados.

A reunião, convocada pela Promotora titular da 76ª Promotoria de Justiça, Luciana do Amaral Rabelo, também contou com a presença da Coordenadora da Força-Tarefa contra a pandemia da covid-19, Promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias, do Promotor de Justiça Fabricio Proença de Azambuja e do Secretário Municipal de Saúde Pública, José Mauro Pinto de Castro Filho.

A promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo solicitou, no prazo de 24 horas, que todos os hospitais da rede particular encaminhem e disponibilizem à 76ª Promotoria de Justiça e à SESAU, os protocolos institucionais de acesso aos leitos de UTI adulto, devendo esclarecer o que tem sido praticado pela instituição na regulação dos pacientes.

A promotora solicitou ainda que os hospitais encaminhassem censo nominal e global dos pacientes internados na UTI Covid-19 e não somente do SUS, semanalmente, bem como a lista com a relação detalhada (descrição e quantidade) de insumos, recursos humanos, entre outros.

A Coordenadora da Força-Tarefa contra a pandemia da covid-19, Promotora de Justiça Ana Cristina, pontuou a importância de os hospitais informarem corretamente sobre os estoques de medicamentos para que o Governo Estadual possa acionar o Governo Federal, priorizando nosso Estado que está em situação bastante crítica.