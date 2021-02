Centro de Convenções e Exposições Albano Franco será o novo ponto de vacinação contra Covid-19

O Centro de Convenções e Exposições Albano Franco está localizado na Avenida Mato Grosso - (Foto: Divulgação)

Campo Grande vai ganhar um novo ponto de vacinação contra Covid-19 no esquema Drive-Thru. A Fiems cedeu para a Secretaria Municipal de Saúde prédio de Centro de Convenções e Exposições Albano Franco na Avenida Mato Grosso. Na última sexta-feira (12) o espaço recebeu a visita técnica dos profissionais da Secretaria para avaliar a estrutura física do local.

Assim como foi feito no Parque Ayrton Senna, que desde o início deste mês se tornou um ponto de imunização, a Secretaria estuda outros locais que possam ser usados para o mesmo fim.

O superintendente em gestão do cuidado da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, Marcos Rodrigues Marques, explicou que os resultados da avaliação foram extremamente positivos e o Albano Franco oferece toda a estrutura necessária que a equipe de saúde precisa para a instalação de um ponto de imunização em drive-thru.

“Estamos em um planejamento estratégico que para quando chegar uma remessa volumosa de vacinas nós vamos precisar de vários locais de vacinação. Essa é uma união de forças entre administração pública e sociedade organizada. Quero aproveitar para a gradecer o presidente Sérgio Longen, que gentilmente cedeu o espaço para a Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma união de forças”, completou Marcos Marques.

Ainda não existe uma data prevista para a implantação do ponto de vacinação no local, mas a expectativa é que isso ocorra no decorrer da campanha de imunização no município, assim que o ritmo de imunização for maior, com a chegada de mais doses dos imunizantes.