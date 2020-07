Cassems cria estrutura no hospital de Campo Grande para atender familiares de pessoas internadas

Hospital Cassems Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Desde ontem (22), o Hospital Cassems Campo Grande inaugura o “Espaço Acolher”, para acolher familiares de pacientes internados. A estrutura, composta por dois containeres, ficará no estacionamento da unidade hospitalar e será um ambiente para dialogar sobre o quadro clínico, bem como oferecer auxílio psicológico para pessoas próximas dos beneficiários em internação. O local tem assistentes sociais e psicólogos à disposição, todos os dias da semana, das 7h às 17h.



A estrutura foi armada em decorrência do protocolo de “visita 0” para pacientes que ocupam leitos no Hospital Cassems, em decorrência do aumento expressivo de casos de Covid-19. Para proteger os beneficiários internados e familiares, evitando possíveis contaminações, a orientação é para que não sejam feitas visitas hospitalares.



De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, todos os hospitais da Cassems do estado prezam pela humanização no atendimento. “Neste momento de pandemia, precisamos usar da empatia e união para levar o melhor atendimento aos nossos beneficiários. Com a necessidade de isolamento social dos pacientes internados na unidade hospitalar, torna-se mais difícil para os familiares terem notícias do quadro clínico daquele indivíduo. Então, instalamos dois containeres no estacionamento do hospital, com assistente social e psicólogas, para acolher essas pessoas”.



A assistente social, Luana Leal, explica que neste momento, o serviço social funciona como um mediador, para acolher e assegurar o vínculo com o familiar. “Há pessoas com entes queridos internadas e, por conta da pandemia, não podem visitá-lo. Desta forma, um dos principais processos de intervenção é a escuta social qualificada. Para isso, o acolhimento é realizado de forma individualizada, com cuidado, oferecendo um ambiente reservado e tranquilo”



De acordo com Luana, o objetivo do “Espaço Acolher” é aproximar e informar de maneira humanizada aqueles que anseiam por respostas sobre seus familiares. “Agora, essas pessoas podem contar com uma equipe preparada exclusivamente para dialogar com elas. Todos estamos passando por um período delicado, que traz inseguranças e incertezas. Indivíduos que têm um ente querido internado e não pode vê-lo ou tocá-lo podem ficar ainda mais frágeis”.



A coordenadora de Psicologia da Cassems, Claudia Szukala, salienta que o “Espaço Acolher” inclui, também, apoio psicológico aos familiares que necessitarem de suporte na internação de um ente querido. “Esse cuidado com as famílias é importante, pois elas também ficam fragilizadas, percebemos que aumentam os níveis de ansiedade, irritabilidade, medo e insegurança. A Psicologia está junto para acolher esses sentimentos e sensações e tornar esse momento de tensão menos difícil”.



Os familiares de pacientes que quiserem entrar em contato com a Assistência Social podem ligar para o número 3323-0480. Ainda, os que quiserem entrar em contato com a Psicologia, devem ligar para 3323-0481.