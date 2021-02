Carnaval já inicia com registro de 818 novos casos de Covid-19

Vacina contra a covid-19 - Foto: Saul Schramm

Nas últimas 24 horas MS registrou 818 novos casos de contaminação do novo coronavírus e 15 óbitos. Total de casos no Estado desde o início da Pandemia é de 170.126. As mortes já contabilizam 3.115.É o que mostra o Boletim Covid -19 divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado – SES, neste sábado, dia 13.

A tendência dos números é de crescimento, já que 1.205 amostras estão em análise e 5.574 casos ainda não foram encerrados em alguns municípios. Como sempre, a capital continua sendo o epicentro da doença com 199 novos casos. Em seguida vem a cidade de Dourados com +114; Corumbá +69; Três Lagoas +46 e Ponta Porã +39.

Em Bonito, para onde se destinam a maioria dos turistas neste feriado, foram registrados 15 casos positivos para o novo coronavírus de ontem para hoje.A maioria dos infectados tem idade entre 30 e 39 anos – 23%. E as mulheres são as mais atingidas que os homens: 53% para 47%.Os oito municípios onde ocorreram as mortes são: Campo Grande (6); Três Lagoas (2); Corumbá (2); Rochedo, Coronel Sapucaia, Ribas do Rio Pardo; Dourados e Ladário, registram 1 óbito em cada uma.

A ocupação dos leitos nas cinco macrorregiões é a seguinte: Campo Grande – 77%; Dourados – 87%; Corumbá – 58%; Três Lagoas -46%.

Estão em isolamento domiciliar 6.537 pessoas e 474 estão hospitalizadas. São 246 em leitos clínicos e 228 em leitos de UTI.