Capacidade de leitos hospitalares segue em situação crítica e número de casos continua aumentando

Com um total de 180.986 casos do novo coronavírus no Estado (30,6%), 404.202 descartados, 168.870 pacientes recuperados e 3.306 mortes durante todo o período da pandemia, o Boletim Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) deste sábado (27) novamente traz número elevado de infecções pelo vírus.

Nas últimas 24 horas foram registrados 928 novos exames positivos para a doença e 13 pacientes perderam a vida. A taxa de ocupação de leitos continua em risco nas cinco macrorregiões do MS.

Dos cinco municípios que apresentaram maior número de novos casos, a Capital continua no epicentro da pandemia com registro de mais 231 pessoas na lista de pacientes infectados. Em seguida temos o município de Dourados com +85; Corumbá +83; Naviraí +58 e Ponta Porã com mais 55.

As mortes aconteceram em sete municípios. A Campo Grande registrou 6 pacientes que perderam a vida em consequência da Covid-19; Naviraí teve 2 perdas; Três Lagoas, Sete Quedas, Jardim, Corumbá e Ponta Porã, registraram um óbito cada uma.

Entre os pacientes que não resistiram a doença, 3 não tinham registro de comorbidade. Entre eles uma mulher de apenas 34 anos, residente em Naviraí.

Estão hospitalizados 607 pacientes, sendo 318 em leitos clínicos e 289 em leitos de UTI, a maioria na rede pública. A ocupação da rede hospitalar nas cinco macrorregiões do Estado é a seguinte: Dourados com 93% de ocupação; Campo Grande 92%; Três Lagoas 74% e Corumbá 70%.

