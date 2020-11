Campo Grande volta a apresentar mais de 100 casos de Covid em 24h

A população está usando máscara nos ônibus

Após o diminuição de casos confirmados em Campo Grande durante um período, a Capital voltou a registrar crescimento nos casos confirmados da Covid-19. Na atualização nas últimas 24h, Campo Grande foi líder de casos confirmados, com 184 que testaram positivos, enquanto que Dourados, Corumbá e Paranaíba vieram na sequência com os maiores números de novos casos, com 36, 33 e 23, respectivamente.

No total o Estado atingiu 83.439 casos confirmados, com uma média móvel de 343 casos por dia. Do total, 78.023 estão sem sintomas e recuperados, 3.555 estão em isolamento domiciliar, e 239 estão internados. A taxa de contágio se manteve em 0,93, ou seja, para cada 100 casos confirmados outros 93 podem ser contaminados.

Se tratanto de mortes, o Estado registrou dez novos óbitos, totalizamos 1.622 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. Uma média móvel de 7,4 óbitos por dia. Campo Grande registrou o maior número de novos óbitos, com sete. Já Dourados, Miranda e Corumbá registraram um óbito cada.

Apesar registrar um alto número de casos confirmados a cada 24h, com a atualização do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul está com uma média de 93% de recuperados do total de casos confirmados.

“A doença não se encontra totalmente controlada em Mato Grosso do Sul, apesar que houve aglomeração principalmente em cidades turísticas nos últimos dias, por conta do feriado prolongado”, afirma o secretário de Saúde, Geraldo Resende.

Confira as 20 cidades de MS com o mairo número de casos confirmados: