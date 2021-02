Campo Grande tem dez denúncias de 'fura-filas' da vacina contra Covid-19; saiba como denunciar

Indígenas fazem parte do grupo prioritário para tomar a vacina contra Covid-19 - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

No grande festival fura-fila que se tornou a vacinação contra a Covid-19 em vários Estados brasileiros, no município de Campo Grande não poderia ser diferente. Segundo as informações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), até o momento a cidade tem dez denúncias de fura-fila, que estão sendo investigadas individualmente.

Para fazer a denúncia, o cidadão pode se dirigir direto à Promotoria de Justiça da sua cidade. Mesmo que seja denúncia anônima, sempre deverá instrui-la com o máximo de informação possível, pois cada caso será analisado para verificar se o suposto beneficiado ilegal realmente não está enquadrado nos grupos prioritários. A denúncia pode também ser feita na Ouvidoria do MPMS, pelo telefone 127, ou no site da Instituição.

"Precisamos concentrar as investigações em denúncias pertinentes para otimizar o trabalho de investigação. Quanto ao grupo prioritário, é importante esclarecer que os profissionais da saúde contemplados na primeira e segunda etapas são aqueles que atuam na linha de frente da covid-19 e respectivos técnicos e auxiliares, além dos trabalhadores de apoio, como: recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, ou seja, pessoas que estão prestando serviços nos locais de atendimento referenciado aos pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19", explica a Promotora de Justiça da Saúde Filomena Aparecida Depolito Fluminhan.

Pela prática de fura-fila, o sujeito pode sofrer responsabilizações tanto na esfera civil, como criminal. Caso seja servidor público, pode responder por improbidade administrativa - com sanções de perda de cargo e pagamento de multa civil até 100 vezes o valor do salário; por corrupção passiva; crime de concussão, entre outros. Se particular, o indivíduo fica suscetível à perda de incentivos fiscais e do direito de contratar com a Administração Pública, além de responder por corrupção ativa.