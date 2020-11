Brasil tem média móvel diária de 324 mortes por covid-19

No Brasil, 162.374 óbitos já foram registrados desde o início da pandemia - (Foto: Arte sobre foto de Fusion Medical A.)

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 324 neste domingo, 8, segundo dados coletados junto às Secretarias Estaduais da Saúde pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. O número considera a média diária de mortes da última semana para eliminar distorções geralmente observadas nos dados dos fins de semana.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 7.698 casos e 88 mortes, o que leva o País a um acumulado de 5.660.555 casos confirmados e 162.374 mortes desde o início da pandemia.

Os estados do Amapá, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e São Paulo não enviaram novas atualizações dos dados neste domingo. No caso do Amapá, o abastecimento de informações tem sido afetado pelo blecaute que atinge o Estado há três dias.

São Paulo não atualiza seus dados desde o dia 5 de novembro. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, não foi possível, nos últimos dias, fazer a extração diária dos dados de covid-19 por problemas apresentados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

Em número de contaminados, o Brasil é o terceiro país mais afetado pela pandemia, conforme contagem da Universidade Johns Hopkins. Está atrás de Estados Unidos e Índia, que ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente. No entanto, em relação ao total de óbitos, o País está em segundo lugar com mais mortos.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Segundo o Ministério da Saúde, 10.554 novos casos de covid-19 e 128 óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, o que eleva para 5.664.115 o total de pessoas infectadas desde o início da pandemia. Destas, 162.397 perderam a vida por conta da doença. Devido a problemas técnicos, dados do Estado de São Paulo não têm atualização desde o dia 5 de novembro. Os números do ministério diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

A pasta ainda informou que os números de recuperados, casos em acompanhamento e em investigação não foram atualizados desde quarta-feira, 4, por conta dos problemas enfrentados com os sistemas do Ministério.