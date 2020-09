Em 24h, 888 pessoas morreram por Covid-19 no Brasil; total é de 125.052

Balanço do Ministério da Saúde foi publicado há pouco - (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/Direitos Reservados)

O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira, 4, a marca de 125 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Balanço do Ministério da Saúde publicado há pouco aponta 888 óbitos nas últimas 24 horas, levando o total de vítimas fatais a 125.052. No mesmo intervalo, foram notificados 50.163 casos. O País soma 4.091.801 infectados por covid-19. A pasta registra 3.278.243 recuperados e 688.056 em acompanhamento.

O Brasil é a segunda nação do mundo mais afetada pela doença. Os Estados Unidos seguem em primeiro, com 6.132.074 casos e 186.173 mortes. A Índia vem em terceiro lugar: bem próxima do Brasil em contaminações (3.936.747) e com 68.472 óbitos. Os dados são das autoridades federais de saúde dos países.