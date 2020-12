Brasil tem 7,36 milhões de casos de covid-19 e 189.22 mil mortes

Segundo o Ministério da Saúde, 6.405.356 pessoas (87%) já se recuperaram da covid-19 - (Foto: Arte sobre foto de Fusion Medical A.)

O balanço divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Ministério da Saúde registra 46.696 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, já foram notificados 7.365.517 casos da doença. Até às 18h de hoje, houve registro de 961 mortes, totalizando 189.220 óbitos.

Segundo a pasta, 6.405.356 pessoas (87%) já se recuperaram da covid-19.

O balanço do ministério é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de Saúde e enviados à pasta para consolidação.

Covid-19 nos estados

São Paulo se mantém com o maior número de casos e chegou a 1.409.140pessoas contaminadas. Os outros estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (510.219) e Bahia (476.955). Já o Acre tem o menor número de casos (40.399), seguido de Amapá (65.938) e Roraima (67.909).