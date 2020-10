Brasil registra média de 609 óbitos por dia devido à covid-19

O número de infectados subiu para 5.057.190 pessoas - (Foto: Reprodução/Estadão)

A média móvel de óbitos causados pela covid-19 no Brasil ficou em 609 nesta sexta-feira, 9, o que considera os valores registrados ao longo de sete dias para evitar distorções. Nas últimas 24 horas, o País contabilizou 658 novas mortes e agora soma um total de 149.692 pessoas que perderam a vida por causa da doença. O balanço é do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, que faz o levantamento de dados juntos às Secretarias de Saúde de todos os Estados e do Distrito Federal.

O número de infectados subiu para 5.057.190 com o registro de mais 27.651 testes positivos para o novo coronavírus desde as 20h de quinta-feira. Segundo o boletim diário divulgado pelo Ministério da Saúde, 4.433.595 pessoas já se recuperaram da contaminação, mas 472.654 ainda seguem em acompanhamento.

No País, seguem os esforços para que uma vacina contra a covid-19 seja disponibilizada o mais breve possível. Nesta quinta-feira, a pasta de Saúde anunciou o pagamento da primeira parcela da iniciativa Covax Facility, no valor de R$ 830 milhões, de um total de R$ 2,5 bilhões. O programa é uma aliança global com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de imunizantes e fazer uma distribuição equitativa entre os países.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infectou mais de 36,7 milhões de pessoas e levou à morte mais de 1 milhão, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos seguem como o mais afetado pela pandemia, com 7,6 milhões de casos e 213 mil mortes. O Brasil é o segundo mais atingido em número de óbitos e o segundo quanto às infecções, ficado atrás da Índia.

No Estado de São Paulo, onde o primeiro caso e a primeira morte foram registrados - além ser o que soma os maiores números da pandemia, seis regiões, incluindo a capital paulista, chegaram à fase verde da quarentena, de acordo com os critérios do Plano São Paulo. O Estado contabiliza 37.068 mortes e 1.028.190 casos confirmados de covid-19. O governador João Doria afirmou que tem um "plano B" para a disponibilização nacional de doses do imunizante coronavac, desenvolvido pela Sinovac com o Instituto Butantã, caso não receba aporte financeiro do Ministério da Saúde para a distribuição do produto.

Já no Rio de Janeiro, foram registrados 1.936 novos casos da covid-19 e 112 mortes nas últimas 24 horas. Ao todo, 19.222 pessoas morreram em função do novo coronavírus e 282.080 testaram positivo. Outros 364 óbitos estão sendo investigados, sob suspeita de terem sido causados pela infecção, e 257.362 pacientes se recuperaram, de acordo com a secretaria estadual de saúde.

Parceria

O balanço de óbitos e casos feito pelos seis veículos de comunicação desde o dia 8 de junho é uma iniciativa inédita em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. De forma colaborativa, as informações necessárias são coletadas junto às secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal. O projeto se manteve após o governo recuar e continuar divulgando os registros.

Ministério da Saúde

Segundo o Ministério da Saúde, 27.444 novos casos se somaram às estatísticas, o que elevou o total para 5.055.888 brasileiros já contaminados. Também foram registrados 682 óbitos nas últimas 24 horas e são, ao todo, 149.639 mortes. Nos últimos três dias, ocorreram 475 óbitos e outros 2.310 estão em investigação. Os valores diferem daqueles compilados pelo consórcio de veículos de imprensa por causa do horário de coleta dos dados.