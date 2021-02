Brasil já aplicou mais de 4 milhões de doses de vacina contra a covid-19

Idosa recebe primeira dose da vacina contra a covid-19 - (Foto: Sebastião Moreira/ EFE)

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 9, a 4.052.986, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 24 Estados informaram dados atualizados e 269.758 pessoas receberam a primeira dose.

O número de imunizados representa 1,91% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 49.546 pessoas (0,02% da população).

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. O Estado superou a marca de 1 milhão de imunizados nesta terça-feira. "É com muita alegria que ultrapassamos 1 milhão de vacinados, fruto do empenho e comprometimento dos profissionais de saúde de todos os municípios do estado", comemorou o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

De acordo com o Governo de São Paulo, os dez municípios do estado que mais vacinaram, segundo os registros das prefeituras no sistema VaciVida, são: São Paulo (266.092), Campinas (42.668), São Bernardo do Campo (23.853), São José do Rio Preto (21.512), Santos (20.093), Guarulhos (19.042), Santo André (18.143), Ribeirão Preto (17.669) , Bauru (10.820) e Sorocaba (10.309).

Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:

Primeira dose:

AC - 11.519

AL - 68.330

AM - 153.581

AP - 10.864

BA - 332.183

CE - 186.388

DF - 105.481

ES - 84.725

GO - 134.461

MA - 91.768

MG - 317.456

MS - 75.013

MT - 64.287

PA - 102.142

PB - 76.063

PE - 199.604

PI - 47.871

PR - 212.935

RJ - 270.001

RN - 67.273

RO - 29.371

RR - 17.896

RS - 239.931

SC - 89.162

SE - 29.517

SP - 1.017.116

TO - 18.048

Segunda dose:

DF - 2.066

MA - 1.213

MG - 33.280

MS - 5.254

PE - 7.460

SE - 273