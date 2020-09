Brasil contabiliza média diária de 859 mortes pelo novo coronavírus

De acordo com a pasta, são 3.950.931 casos confirmados, dos quais 3.159.096 são pessoas que se recuperaram da infecção. - (Foto: EFE/ Sebastiao Moreira)

A média móvel diária de mortes pelo novo coronavírus no Brasil, referente aos últimos sete dias, foi de 859, com um total de 122.681 óbitos contabilizados até às 20h desta terça-feira, 1º. Segundo o levantamento feito pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, 3.952.790 pessoas já testaram positivo para covid-19 em todo o País.

Os números diferem dos divulgados pelo Ministério da Saúde, principalmente devido ao horário de coleta dos dados. De acordo com a pasta, são 3.950.931 casos confirmados, dos quais 3.159.096 são pessoas que se recuperaram da infecção. Outras 669.239 estão em acompanhamento.

O balanço do consórcio de imprensa mostra que, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.166 novas mortes e 41.889 novas infecções. A região Sudeste do País é a mais afetada pela pandemia e representa 45% do total de casos e óbitos. São Paulo é o Estado que lidera, local e nacionalmente, com o registro de 30.375 mortos e 814.375 infectados. Todos os 645 municípios tem ao menos um caso confirmado e, segundo o governo, 655.747 pessoas estão recuperadas.

No Rio de Janeiro, 152 mortes por covid-19 e 3.169 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, o que eleva os números totais para 16.217 óbitos e 226.800 contaminações. Mais 455 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 204.845 pacientes se curaram.

Consórcio dos veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Na noite desta terça-feira, o Ministério da Saúde informou que 42.659 novas infecções e 1.215 novas mortes foram contabilizadas nas últimas 24 horas em todo o País. Ao todo, segundo a pasta, 122.596 pessoas já morreram em decorrência da covid-19, 276 só nos últimos três dias. Outros 2.690 óbitos estão em investigação. (Colaborou Fábio Grellet)