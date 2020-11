Boletim epidemiológico traz nova avaliação do Programa Prosseguir

Com o registro dos sete novos óbitos, totalizamos 1.629 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

O boletim epidemiológico online, transmitido pela Secretaria Estadual de Saúde, via facebook do Governo do Estado, nesta quinta-feira, dia 05 de novembro, trouxe a confirmação de 177 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 83.616, uma média móvel de 310 casos por dia.

A taxa de contágio se mantém em 0,93, ou seja, para cada 100 casos confirmados outros 93 podem ser contaminados.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 60, Três Lagoas com 32, Corumbá com 19 e Dourados com 14 novos casos.

Dos 83.616 casos confirmados, 78.380 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.375 estão em isolamento domiciliar, e 232 estão internados.

Com o registro dos sete novos óbitos, totalizamos 1.629 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. Uma média móvel de 6,9 óbitos por dia.Campo Grande registrou três óbitos. Ponta Porã, Coxim, Porto Murtinho e São Gabriel do Oeste registraram um óbito cada.

Hoje foi apresentada ainda mais uma atualização da avaliação feita pelo Prosseguir. Segundo a secretária adjunta de Saúde, Dra. Cristine Maymone, a bandeira predominante no Mato Grosso do Sul é de grau moderado – a laranja, que impede atividades de alto risco. Porto Murtinho é o único município em grau extremo, representada pela bandeira preta.

As recomendações feitas com base na avaliação do Prosseguir já foram encaminhadas para cada um dos 79 municípios.