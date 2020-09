Berlusconi é internado 'por precaução' após testar positivo para covid-19 - (Foto: Tiziana FABI / AFP)

O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, de 83 anos, foi hospitalizado na noite desta quinta-feira, 4, "por precaução" após ter confirmado recentemente que testou positivo para o novo coronavírus. Segundo comunicado oficial, o quadro clínico de Berlusconi "não exige preocupação". "Berlusconi foi internado por precaução no hospital San Raffaele de Milão após apresentar alguns sintomas", completou o comunicado.

O ex-primeiro-ministro está isolado em sua residência em Arcore, perto de Milão, e vai continuar lá até completar o período exigido de quarentena, diz o texto. O médico particular de Berlusconi, Alberto Zangrillo, afirmou que o ex-premiê está "assintomático", diz a mídia italiana.

Licia Ronzulli, senadora pelo Forza Italia, partido de Berlusconi, garantiu nesta sexta-feira, 4, em entrevista a um programa de rádio, que ele "passou a noite no hospital para controlar a situação, mas está tudo bem".

Na quarta-feira, 2, Berlusconi anunciou que havia testado positivo para a doença, assim como seus filhos Bárbara, de 36 anos, e Luigi, de 31. O ex-premiê havia feito um primeiro teste em 25 de agosto, ao retornar de suas férias na ilha de Sardenha, onde tem uma enorme e luxuosa propriedade, mas o resultado havia sido negativo. Ele foi testado novamente após pessoas com quem esteve na ilha serem diagnosticadas com a doença. (Com agências internacionais).