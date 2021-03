Com mais de 200 pessoas envolvidas, barreiras sanitárias começam a funcionar amanhã

Barreira sanitária na Saída para Três Lagoas - (Foto: Diogo Gonçalves/CGNotícias)

A Prefeitura de Campo Grande inicia nesta quinta-feira (11) as barreiras sanitárias em quatro pontos estratégicos das principais entradas do município. Mais de 200 pessoas estarão mobilizadas para realização das abordagens, orientação e desinfecção de veículos. O funcionamento das barreiras será diário, de 07h às 18h, inclusive aos fins de semana, inicialmente por 15 dias.

A instituição das barreiras sanitárias é uma das medidas deliberadas pelo prefeito Marquinhos Trad, no último fim semana, para conter o avanço da Covid-19 no município, e que já estão sendo executadas, assim como a ampliação de leitos e desinfecção de ruas e terminais, além do reforço na fiscalização noturna.

As intervenções irão ocorrer em pontos considerados estratégicos nas saídas para Cuiabá, Sidrolândia, São Paulo e Três Lagoas, onde há um fluxo maior de veículos vindo dos municípios do interior e de fora do Estado. As fiscalizações farão a triagem previamente de todos os passageiros e motoristas dos veículos que entrarem na cidade por estes pontos, conforme protocolo adotado no ano passado.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Veruska Lahdo, explica que será feita uma triagem prévia, aferindo temperatura de cada uma das pessoas no veículo, questionando sobre a presença de sintomas da Covid-19 nos dias anteriores à viagem e dando orientações sobre como evitar a contaminação pelo vírus.

“O objetivo maior é conscientizar essas pessoas sobre as medidas de prevenção e, de certa forma, controlar o acesso ao nosso município de pessoas suspeitas, considerando que todo o País está sofrendo com o aumento no número de casos, além da circulação de novas cepas do vírus”, diz.

Caso o motorista ou passageiro apresente ou relate algum sintoma suspeito, o mesmo será orientado a procurar imediatamente o serviço de saúde.

O trabalho deve contar com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e todas as secretarias municipais.