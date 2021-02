Aulas da Rede Municipal de Ensino de Dourados volta em março no modelo híbrido

Aluno da Rede Municipal de Dourados - (Foto: Divulgação)

Já foi definido o calendário escolar para o ano letivo nas unidades escolares e centros de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Dourados, com início das aulas no próximo dia 8 de março.

Conforme a publicação assinada pela secretária Ana Paula Benitez Fernandes, o calendário escolar deverá ser operacionalizado independentemente da situação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que já causou mais de 200 mortes no município.

São propostas duas modalidades: remotamente através de Atividades Pedagógicas Não Presenciais – APNP, conforme ocorrido no ano letivo de 2020, ou presencialmente com aulas normais com autorização e a aprovação do Plano de Biossegurança pelo Departamento de Vigilância em Saúde. Ou seja, no modelo hibrído.

No caso das atividades pedagógica não presenciais, serão planejadas com antecedência e desenvolvidas pelo aluno, individual ou coletivamente sem a presença do professor.

Para isso poderão ser utilizadas para os seguintes fins: organização de Atividades pedagógicas; período de aulas remotas ou home office em virtude da pandemia; Formação Continuada em Serviço; dias letivos em feriado prolongado; Conselho Didático Pedagógico (Conselho de Classe). Com informações do portal Dourados News.