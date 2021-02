Após suspender doação, Doria promete envio de doses da Coronavac para o AM

João Doria, governador de São Paulo - (Foto: Governo de SP)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que vai enviar, de forma escalonada, as doses de vacinas do Butantan contra a Covid-19 para o Amazonas. Serão doadas cerca de 50 mil doses, como ele havia prometido no dia 17 de janeiro, logo após lançar a campanha de vacinação no Estado de São Paulo.

Nesta quinta-feira, 11, o governador havia suspendido a doação para o Amazonas por causa da "falta de planejamento e controle" na aplicação das vacinas, com denúncias de pessoas fora da lista de prioridade furando a fila. "Com a garantia das autoridades do Amazonas de que as vacinas vão chegar até quem mais precisa, o governo de SP começa a enviar no final deste mês, de forma escalonada, lotes da vacina do Butantan contra covid-19, até chegar 50 mil doses, escreveu o tucano, no Twitter.

Doria destacou ainda que as vacinas que serão encaminhadas para o Amazonas não fazem parte do quantitativo destinado ao Ministério da Saúde. "São uma doação do Estado de São Paulo para o povo do Amazonas. São Paulo está ao lado do Brasil para vencer a pandemia".

Quando foi distribuída a remessa de dois milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca, o Estado do Amazonas ficou com 5% do lote, após acordo feito entre os governadores. Isso foi decidido por causa da pressão sobre o sistema de saúde local, com insuficiência de oxigênio hospitalar e falta de leitos de UTI.