Após surto de Covid-19 em frigorífico de Nioaque, MP recomenda fechamento da indústria por 15 dias

Além das férias, o frigorifico terá que arcar com os exames médicos comprovando a aptidão dos trabalhadores ao retornarem das férias - (Foto: Ueslei Marcelino/Reuters/ABrasil)

O Ministério Público Estadual (MPE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) recomendaram o fechamento imediato por 15 dias do frigorífico BXB Foods do município de Nioaque, a 188 km de Campo Grande.

A medida é uma forma de conter o surto do coronavírus na indústria alimentícia que contabiliza mais de 90 casos confirmados de Covid-19, um óbito e mais 50 que aguardam pelo resultado.

No documento assinado na última segunda-feira (17), foi dado um prazo de 24 horas para a suspensão de todas as atividades presenciais no frigorífico durante 15 dias, mediante concessão de férias coletivas aos trabalhadores, garantido o pagamento regular do salário dos funcionários. Além das férias, o frigorífico teria que arcar com os exames médicos comprovando a aptidão dos trabalhadores ao retornarem.

“Na semana passada o frigorífico havia recebido da Secretária de Estado de Saúde (SES), 430 testes do padrão ouro, sem custo para a empresa para testar todos os colaboradores. Eu recebi denúncias, alegando que a empresa estava dificultando a testagem em massa, querendo liberar apenas de 20 em 20 funcionários para os testes”, afirma a Promotora de Justiça, Mariana Sleiman Gomes ao portal A Crítica.

Após a intervenção do SES, foi realizada a testagem em massa nos funcionários, mas que antes de sair o resultado já voltaram ao trabalho. “Assim que os funcionários fizeram os testes já voltaram a trabalhar, mesmo sabendo que alguns colegas haviam testado positivo para a Covid-19. O correto era que após o contato com os casos positivos, esses funcionários fossem afastados e aguardassem o resultado do teste em isolamento social”, ressalta.

A indústria recorreu e não acatou o fechamento e uma reunião aconteceu ontem (19) para definir a decisão que sai ainda hoje (20).

“As medidas de isolamento são essenciais à saúde dos funcionários da empresa, bem como de seus familiares e de toda a população do município de Nioaque. O fechamento é uma forma de conter a cadeia de transmissão do vírus, já que as atividades na empresa continuam ocorrendo normalmente”, diz o documento.

Conforme o boletim divulgado hoje pela SES, o município concentra 224 casos positivos de coronavírus.