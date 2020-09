Apenas 7% da população sul-mato-grossense ainda está trabalhando no home-office

Conforme os dados divulgados pelo Dieese, dos 1,1 milhão empregados em Mato Grosso do Sul, 85,2 mil ainda estão no esquema home office - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a pandemia, o home office se tornou uma alternativa para quem trabalha no Estado. Conforme os dados divulgados pelo Dieese, dos 1,1 milhão empregados em Mato Grosso do Sul, 85,2 mil ainda estão no esquema home office. Os dados são referentes ao mês de julho.

O levantamento indica que 59% são mulheres e 41% homens; 43% são negros e 57% não negros; 82% tem ensino superior e 18% não tem; 79% tem casa própria e 21% não tem.

Confira o gráfico:

Nacional - A medida não foi uma prática adotada só por empresário de MS. De acordo com a Pesquisa Gestão de Pessoas na Crise, o trabalho em casa foi estratégia adotada por 46% das empresas durante a pandemia.

O estudo indica que 41% dos funcionários das empresas foram colocados em regime de home office, quase todos os que teriam a possibilidade de trabalhar a distância, que somavam 46% do total dos quadros. No setor de comércio e serviços, 57,5% dos empregados passaram para o teletrabalho, nas pequenas empresas o percentual ficou em 52%.