Ao completarmos um ano de pandemia, MS tem recorde de internações

MS tem recorde de internações - (Foto: Gov MS )

Nesta segunda-feira, dia 15, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde revelou que já somamos 194.882 pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Hoje foram contabilizados mais 536 novos casos, 1.880 ainda estão em análise no Lacen, e outros 6.712 aguardam encerramento nos municípios. Nossa média móvel é de 935 casos ao dia.

Em tratamento, porém isolados em casa já são 10.242 pessoas. Já os que precisaram de internação são 832. Destes 462 ocupam leitos clínicos e outras 370 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI. Na live desta segunda-feira, o secretário Geraldo Resende ressaltou que ao completarmos um ano de pandemia, atingimos um número recorde de internações. No hospital da Cassems, por exemplo, a taxa de ocupação é de 108%, já no Hospital Regional 90%.

Na macrorregião de Dourados a taxa percentual de ocupação de leitos é de 93%, na macrorregião de Três Lagoas 73%. Já em Corumbá 105% dos leitos destinados à Covid-19 já estão ocupados.

Ainda de acordo com o boletim, mais 14 sul-mato-grossenses não resistiram as consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. São mais 14 histórias de vida que foram interrompidas pelo vírus. Com isso já totalizamos 3.628 óbitos do início da pandemia até agora. Nossa média móvel de óbitos está em 21 casos por dia.

Grande parte dos óbitos registrados são da Capital, foram oito novos óbitos. Os outros são dois de Dourados e dois de Sidrolândia. Juti e Naviraí registraram um óbito cada.