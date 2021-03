Anvisa: Mesmo com vacina, ainda teremos que lançar mão de medidas de prevenção

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, ao lado de Jair Bolsonaro - (Foto: Reuters)

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, defendeu as medidas de isolamento social mesmo após a vacinação da população contra covid-19. A declaração foi feita em cerimônia no Palácio do Planalto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que mudou o discurso em relação à vacina diante do aumento de casos da doença no País.

"Mesmo diante de um momento mais favorável, que certamente todos estão buscando, com várias vacinas disponíveis, durante muito tempo ainda teremos que lançar mão das medidas de prevenção, das medidas que estão hoje ao nosso alcance", disse Torres no evento. Ao fim do discurso, ele orientou a população a usar máscara, adotar o isolamento social e ter uma boa higiene.