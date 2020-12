Anvisa inspeciona voos procedentes do Reino Unido

As ações estão sendo implementadas na chegada nos aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ) - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que já está adotando medidas preventivas nos voos vindos do Reino Unido, com o intuito de amenizar o risco de a variante da covid-19 que circula naquele país entrar em território nacional. As ações estão sendo implementadas na chegada nos aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).

Entre as ações, estão as de restrições de acesso ao Duty Free; o monitoramento dos procedimentos de limpeza e desinfecção da aeronave; a solicitação de informações sobre os passageiros e tripulantes à empresa aérea; o acompanhamento do trânsito dos passageiros até a área de imigração, orientando o distanciamento social e evitando a aglomeração.

Além disso, estão sendo feitas leituras de mensagens sonoras na aeronave, já em solo brasileiro, com a presença da autoridade sanitária. Antes do desembarque, as equipes fiscalizarão o interior da aeronave e darão orientações a passageiros e tripulantes sobre o monitoramento dos viajantes em solo nacional por autoridades brasileiras de saúde.

Os procedimentos começaram a ser implementados em um voo que pousou ontem (21) no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Segundo a agência, “nenhum passageiro ou tripulante declarou ter sintomas da covid-19”.