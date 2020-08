Antes esquecido, serviço de entrega será prioridade para bares e restaurantes de Campo Grande pós-pandemia

Atualmente o MS possui em torno de 15 mil trabalhadores de veículos sob duas rodas, seletistas e agora dos aplicativos - (Foto: Fernando Frazão)

A pandemia mudou muitas coisas na vida da população mundial. Alguns consideram que para melhor e outros para pior. Um dos serviços que mais ganhou destaque nesse momento foi o dos moto-entregadores.

Restaurantes e bares tiveram que fazer a contratação dos profissionais, já que aglomerações e níveis de lotação passaram a ser cobrados cada vez mais por autoridades.

O empresário Augusto Rozemball é proprietário de um restaurante no Jardim América na Capital. Ele alega que antes da pandemia a realidade das entregas era outra, mas que com a pandemia as coisas mudaram.

“Antes tínhamos apenas um moto entregador e era no esquema de freelancer. Ou seja, saia o pedido, entravamos em contato com ele para fazer a entrega. Como a demanda era muito pouco não compensava contratar uma para deixar fixo”, explica.

Rozemball ressalta que houve dias que a média era de três a cinco encomendas por dia. “Houve dias que saía até cinco marmitas. A pessoas optavam mais em comer no local. Mas hoje a realidade mudou e há dias que preciso de até três entregadores”, ressalta.

Atualmente o MS possui em torno de 15 mil trabalhadores de veículos sob duas rodas, seletistas e agora dos aplicativos. Desde fevereiro até o momento, o número de motoqueiros de aplicativos subiu 80%. São 4.500 trabalhadores atendendo diversos estabelecimentos em MS.

Mário Assumção é dono de um bar na Vila Anahy. Ele explica que com a pandemia precisou trazer outras vertentes para o bar, já que com a pandemia houve uma queda brusca no movimento.

“Dou graças a Deus que não pago aluguel, mas ainda assim pago funcionários e precisei me readaptar para manter o negócio de pé. Uma das alternativas foi migrar para o serviço de entrega e fazer um esquema de combo, levando bebidas com as porções... E está dando muito certo”, comemora.

Algumas mudanças provocadas pela Covid-19 deverão permanecer na sociedade e o serviço delivery mostrou que veio para ficar.

Além das entregas, proprietários estão recorrendo a higienização nos ambientes

“Não tenho dúvidas que veio para ficar, tanto que estou conhecendo vários outros colegas que estão migrando para esse segmento. Temos que nos adaptar, é a nossa única alternativa”, afirma Rozemball.

Para os donos desses empreendimentos, o momento pede calma, para se planejar e pensar em maneiras de se adaptar aos novos tempos. Muitos já perceberam que os serviços de delivery estão em alta e podem ser uma das melhores soluções para manter as vendas.

Além dos serviços de entrega, o setor de alimentação tem buscado alternativas para driblar a crise. A analista de Competitividade do Sebrae Mayra Viana explica que os empreendedores devem, primeiramente, passar credibilidade e conhecimento sobre as recomendações das autoridades quanto aos cuidados de higiene e prevenção adotados. Para isso, é necessário informar, por meio dos canais de atendimento, que o manual de boas práticas está sendo seguido.