Análise da Pandemia aponta crescimento de Covid-19 em Corumbá

O nível de alerta permanece no limite quatro para Corumbá e três para Ladário, mantendo-se a curva em ascensão. - (Foto: Saul Schramm)

De acordo com último relatório emitido ontem (21), pela Rede Geográfica de Análise da Pandemia em MS, Corumbá, localizada a 427 km da Capital, registrou aumento no índice de crescimento percentual da Covid-19 entre os períodos de 1º a 15 de agosto, tornando os índices preocupantes em morbimortalidade e taxa de letalidade.

Esse é um dos apontamentos apresentados no terceiro relatório técnico geocartográfico da macrorregião da cidade, divulgado pela Rede Geográfica que é composta por professores, técnicos e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).

Ainda de acordo com o relatório, na primeira quinzena de agosto houve uma variação de 225% em relação aos óbitos. Os índices preocupantes de morbimortalidade são de 3,5 e 1,74 para Corumbá e Ladário, respectivamente, a taxa de letalidade no município chegou a 3,8, uma das maiores do estado e bem maior que a média nacional.





Captura/ Relatório

Segundo os pesquisadores, a faixa etária contaminada se concentra entre 11 e 50 anos, o centro concentra o maior número de casos acumulados, mas a doença se disseminou com força para os bairros mais afastados. A zona rural já tem 18 casos registrados até a data de ontem. O nível de alerta permanece no limite quatro para Corumbá e três para Ladário, mantendo-se a curva em ascensão.

“A região fronteiriça tem 170 mil habitantes e os bolivianos buscam atendimento na Santa Casa, hospital de referência, apesar da fronteira Brasil-Bolívia esteja oficialmente fechada, mas o controle da fronteira seca, por sua extensão, é complexa”, afirma a professora do Campus do Pantanal Elisa Pinheiro de Freitas, uma das responsáveis pelo relatório em Corumbá.

Os pesquisadores alertam que, apesar de existir um apelo bastante forte do setor produtivo em todo estado no sentido de se evitar eventuais “colapsos” da economia, é preciso salientar que só tiveram êxito na contenção da doença as cidades, as regiões e os países que, ao alcançarem determinados níveis, tomaram medidas mais austeras para conter o avanço da doença.