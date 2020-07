Américas do Sul e Central continuam como 'epicentro de transmissão', afirma OMS

Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan - (Foto: Divulgação)

Diretor executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan afirmou que as Américas do Sul e Central continuam a ser "um epicentro da transmissão" da covid-19. Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, Ryan destacou que "muito trabalho ainda precisa ser feito para conter a transmissão e evitar a exposição no nível comunitário" na região.

Ryan considerou a situação regional "mista", mas com algumas nações com "transmissão muito intensa". "Ainda vemos uma situação muito desafiadora para os países", destacou. Ele lembrou que algumas comunidades indígenas e outras, em localidades mais distantes, enfrentam mais dificuldades para acessar os serviços de saúde na área.

Também presente na coletiva, a responsável pela resposta da OMS ao coronavírus, Maria Van Kerkhove, comentou sobre o quadro mais geral, em outro momento. Ela pediu que as pessoas sigam as recomendações já apontadas como bem-sucedidas no combate à pandemia, como o distanciamento físico e o uso de máscaras, a fim de evitar novos surtos da doença.