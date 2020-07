Alunos da UEMS podem agendar Atendimento Psicológico gratuito

Devido à vigência do protocolo de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus, as consultas são virtuais. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) têm atendimento psicológico gratuito. Em tempo onde o "novo normal" está entre os conceitos mais divagados na sociedade, a universidade, por meio da Divisão de Assistência Estudantil (DAE), disponibiliza atendimento psicológico online e gratuito a todos os estudantes que estiverem precisando deste auxílio.

Os estudantes interessados devem encaminhar solicitação para o e-mail atendimentopsicologico@uems.br . O atendimento é realizado por profissionais, psicólogas da DAE, Divisão que é vinculada à Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC). A DAE é administrada pelo professor Wilson Brum. As psicólogas responsáveis pelos atendimentos são: Natali Portela, Janis Faker e Bruna Navarro.

A procura por atendimento psicológico tem aumentado na sociedade durante o isolamento social. Desse modo a UEMS enfatiza a divulgação destes canais para o auxílio aos estudantes. As consultas serão realizadas por ferramentas digitais: por via e-mail, por Skype e Telegram.

Devido à vigência do protocolo de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus, as consultas são virtuais.

