Ainda não há queda dos índices epidemiológicos da covid em SP, alerta Gabbardo

O secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabbardo - (Foto: Estadão/Governo SP )

O coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, do Estado de São Paulo, João Gabbardo, afirmou que "infelizmente" não há até o momento nenhuma tendência de queda dos índices epidemiológicos da covid-19 no Estado. A declaração foi dada nesta segunda-feira (15), primeiro dia em que vigora a fase emergencial no Estado, com as medidas mais restritivas até o momento. Gabbardo reforçou que são necessárias ao menos duas semanas para que os dados reflitam as medidas adotadas.

No último dia 3 de março, o governo estadual havia anunciado a regressão de todo o Estado à fase vermelha das medidas de quarentena heterogênea, entretanto, não houve registro da diminuição do avanço da doença. A estimativa é de restringir a circulação de 4 milhões de pessoas na fase emergencial contra 1,7 milhão na fase vermelha.

Segundo o coordenador do colegiado, "essa semana, que nós já estamos com restrições mais efetivas, ainda não apresentaram resultados satisfatórios. O que, até certo ponto, é esperado, porque quando se começa com essas medidas mais restritivas, a gente precisa aguardar duas semanas para termos alguns resultados. Nesse momento os dados ainda são de crescimento, de evolução e de aceleração da pandemia".

O governador João Doria (PSDB) aproveitou a fala do coordenador para reforçar o pedido para que a população atenda às medidas da fase emergencial e cumpram o distanciamento.