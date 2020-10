Aglomerações no feriado poderão comprometer queda nos números da Covid-19 no Estado

População de máscara para evitar a proliferação - (Foto: Glenda Gabi/PMCG)

Na coletiva on-line realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o secretário Geraldo Resende voltou a fazer um apelo à população para que evitem aglomerações no feriado prolongado, e se não for possível ficar em isolamento, que façam uso correto da máscara. O Estado está apresentado uma queda acentuada no número de casos nas últimas semanas.

Através do boletim epidemiológico foram confirmados hoje (7) 481 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 73.027, com média móvel de 474,4 casos novos por dia.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 240, Dourados com 43, Corumbá com 16 e Anastácio com 15 novos casos.

Dos 73.027 casos confirmados, 66.615 estão sem sintomas e já estão recuperados, 5.027 estão ativos, e destes 419 estão internados.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 69% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 67%, macrorregião de Três Lagoas 47% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 56% de ocupação.

Foram registrados ainda nove novos óbitos, passando para 1.385 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, com queda na média móvel passando de 12 para 11,9 óbitos por dia. Campo Grande e Ponta Porã registraram 02 óbitos cada. Coxim, Dourados, Naviraí, Rio Brilhante e Terenos registraram um óbito cada.