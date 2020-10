Toyota Yaris 2021 ganha série especial S

A linha 2021 do Toyota Yaris ganha uma novidade - (Foto: Divulgação)

A linha 2021 do Toyota Yaris ganha uma novidade. A partir de hoje, a versão hatch do modelo conta com a série especial S, limitada a 450 unidades, equipada com itens internos e externos exclusivos. Rodas de 16 polegadas com desenho inédito, farol com projetor e detalhe em vermelho, lanterna traseira em LED, exterior com filetes em vermelho e bancos em couro com costura vermelha fazem parte do pacote, além de teto solar.

Disponível em três cores, preto e cinza metálico e branco perolizado, o Yaris Hatch Série S é equipado com motor 1.5 L Dual VVT-i 16V DOHC Flex de 110 cv de potência a 5.600 rpm, com etanol, e 105 cv, a 5.600 giros com gasolina. A transmissão é a já conhecida automática CVT de sete velocidades, o que garante ótimo desempenho, dirigibilidade e economia de combustível.

Para quem busca conectividade, a edição limitada S possui central multimídia com Android Auto e Apple Car Play. Com uma interface simples e intuitiva, é possível utilizar os principais aplicativos de um smartphone no painel do veículo. Entre os mais comuns estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das funções de ligação e mensagens de texto originais de cada sistema.

Com relação aos equipamentos de série, o Yaris S possui computador de bordo, comandos no volante, controle de estabilidade (VSC), tração (TRC), freios com sistema ABS e assistente de partida de rampa (HAC). Além disso, o modelo também é equipado com direção eletro assistida (EPS), ar-condicionado automático e digital, faróis com regulagem elétrica, faróis de neblina, os obrigatórios airbags duplos dianteiros, controle de velocidade de cruzeiro e função Eco Driving do computador de bordo. Na parte interna, a versão S é equipada com descansa-braços traseiro, chave inteligente presencial, Smart Entry e sistema de partida sem chave tipo Start Button.

Versões e Preços

Os preços da linha 2021 do Toyota Yaris, tanto na versão hatch como na versão sedã, são os seguintes: