Smart Mobility Digital Forum: Presidente do Detran-MS participa de evento virtual nessa quarta-feira

Diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade - (Foto: Edemir Rodrigues)

Mobilidade inteligente e seus desafios. Esse é o tema da palestra ministrada pelo diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, na próxima quarta-feira (4) dentro do Smart Mobility Digital Forum, evento que tem como objetivo promover um ambiente aberto para a troca de experiências e apresentação de propostas para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida nas cidades.

O público alvo do Smart Mobility é composto por técnicos de gestores das áreas de mobilidade e planejamento de cidades, integrantes de organizações não governamentais e pesquisadores que atuem direta ou indiretamente com temas afins às temáticas dos painéis do fórum. Na ocasião, o diretor-presidente do Detran/MS abordará a visão dos gestores públicos frente ao desafio da mobilidade urbana.

Informações sobre as inscrições e toda a programação do evento além de apoiadores e equipe responsável pela organização podem ser acessadas pelo link https://smartmobilitydigitalforum.com.