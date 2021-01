Renave é garantia de segurança e credibilidade nas transações comerciais, diz diretor

O Renave é ferramenta que vai auxiliar o cidadão, os lojistas, revendedores e concessionárias nas transações de compra e venda de veículos - (Foto: Divulgação)

“Muito além da transferência digital que facilita a vida dos consumidores e envolvidos com empresas que compram e vendem veículos usados, o trabalho da Tecnologia da Informação do Detran-MS para a implantação do Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque) é garantia de segurança nas transações comerciais, credibilidade na prestação de serviços, economia e mobilidade”. A fala é do diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Robson Alencar.

Para ele, o maior desafio na implantação do novo sistema foi conseguir atender aos prazos estipulados pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) devido à concorrência com outras demandas de cunho normativo que estavam em andamento no período de novembro e dezembro do ano passado.

O novo sistema foi lançado nesta quarta-feira (20), em Campo Grande e segundo o diretor, é mais um ponto positivo e de destaque para o Mato Grosso do Sul, que tem conseguido atender às demandas do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) de forma alinhada às diretrizes apresentadas e seguindo a linha da evolução digital como maneira de apresentar facilidades ao cliente.

Em vídeo, o diretor-geral do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Frederico Carneiro, se manifestou sobre o lançamento do Renave. O Detran-MS tem sido importante parceiro do Denatran no processo de transformação digital dos serviços de trânsito. O Renave é ferramenta que vai auxiliar o cidadão, os lojistas, revendedores e concessionárias nas transações de compra e venda de veículos com um processo mais simples, rápido, barato e eficiente, que vai trazer à legalidade essas transações de compra e venda de veículos usados”, concluiu.

Para a diretora de Controle e Registro de Veículos do Departamento, Loretta Figueiredo, “ganha o cliente e também a empresa”, que vai estar evitando fraudes. Antes tinha aquele contrato de gaveta e não tinha como transferir ou obrigar a empresa a transferir. Agora temos uma garantia de procedência do veículo e um controle dos antigos donos. Teremos facilidade e desburocratização, diminuindo também, as idas e vindas a cartórios, entre outras coisas”, explicou.

O credenciamento para novas empresas está aberto junto ao Detran-MS por meio do portal de serviços www.detran.ms.gov.br.