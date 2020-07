Ranger Storm: cinco curiosidades da nova picape off-road da Ford

Nova Ford Ranger Storm - (Foto: Reprodução/Ford)

A Ford Ranger Storm chegou ao mercado este ano, depois de ser exibida como protótipo no Salão do Automóvel, e logo conquistou muitos fãs com seu visual esportivo e desempenho robusto para enfrentar todo tipo de terreno. O novo vídeo da série “Você Sabia?” – veja aqui – mostra cinco curiosidades que contribuem para o sucesso dessa versão off-road da picape da Ford.

A boa receptividade da Ranger Storm tanto por parte dos especialistas como dos consumidores não é obra do acaso. O modelo foi especialmente desenvolvido pela engenharia local da Ford com foco nas preferências do mercado brasileiro, usando a experiência global da marca em picapes.

Além do visual exclusivo, com o nome Storm na grade dianteira e faixas esportivas, a picape tem motor Duratorq 3.2 turbodiesel de cinco cilindros com potência de 200 cv e torque de 47,9 kgfm, transmissão automática, tração 4x4 e diferencial traseiro blocante. Outro diferencial da Ranger Storm é ser o único veículo no Brasil a vir de fábrica com pneus todo-terreno Pirelli Scorpion AT+, desenvolvidos para máximo desempenho e durabilidade com uso 60% fora de estrada e 40% em estrada.

As lanternas traseiras, iguais as utilizadas na versão especial global Wildtrak, com lentes escurecidas, são mais um item de estilo. O santantônio também tem um desenho exclusivo, esportivo e funcional. Suas barras avançam pelas laterais da caçamba e melhoram o aproveitamento do espaço, facilitando o transporte de equipamentos esportivos.

O assistente de abertura e fechamento da tampa da caçamba é outra novidade que favorece o uso da picape no dia a dia, reduzindo de 12 kg para 3 kg o seu peso equivalente.

Bem equipada, a Ranger Storm vem com direção elétrica, ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas, faróis de neblina, sete airbags, câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas. E quem quiser incrementar ainda mais a picape conta com dois opcionais: snorkel e capota marítima.

Ela tem ainda o sistema AdvanceTrac, com controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, controle de oscilação de reboque, assistência de frenagem de emergência, sistema anticapotamento e controle adaptativo de carga.