Ram 1500 TRX: edição de lançamento da picape de produção em massa mais rápida, veloz e potente do mundo se esgota em 3 horas

A nova Ram 1500 TRX - (Foto: Divulgação)

A nova Ram 1500 TRX é a predadora do mundo das picapes e consolida a Ram como líder em picapes off-road na América do Norte. E tão logo ela foi apresentada, a edição Launch Edition se esgotou em cerca de apenas três horas, com exatos 702 pedidos preenchidos. O número de exemplares se refere à potência do motor em hp (horse-power), medida utilizada nos Estados Unidos.

Além da exclusiva pintura cinza Anvil, a Ram 1500 TRX Launch Edition se distingue por um emblema vermelho de alumínio escovado no console, identificando se tratar de uma série limitada. O equipamento de série da Launch Edition inclui itens como Head-up Display, rodas especiais, prontas para beadlocks, áudio Harman Kardon com 19 alto-falantes e grafismos na carroceria. A produção começará no início do quarto trimestre, na fábrica de Sterling Heights, no estado norte-americano de Michigan.

Impulsionada pelo motor HEMI® V8 de 6,2 litros com compressor, de 711 cv de potência, a TRX aumenta a linha de modelos da marca, estabelecendo novos padrões de potência e desempenho entre as picapes de sua categoria.

“A nova Ram TRX define a referência para picapes de desempenho extremo e solidifica a posição da marca como líder de picapes off-road”, disse Mike Koval, chefe da marca Ram para a América do Norte. “A Ram tem um forte histórico de picapes de alto desempenho e a TRX enriquece isso ao expandir a linha de serviços leves com a melhor combinação de desempenho, capacidade, luxo e tecnologia do segmento.”

Motor

Gerando 711 cv de potência e 89,9 kgfm de torque, o poderoso propulsor leva a Ram TRX à velocidade máxima de 190 km/h. Combinado ao câmbio automático de oito velocidades TorqueFlite de alta capacidade de torque, a picape atinge um novo nível de desempenho ao acelerar de 0 a 96 km/h (60 milhas por hora) em 4,5 segundos e de 0 a 402 m (quarto de milha) em 12,9 segundos, atingindo 174 km/h.

Com confiabilidade e alta performance comprovadas, o motor entrega muita força para sessões de condução prolongadas sem diminuição do desempenho. Outros números de destaque da Ram TRX são as capacidades de imersão, de 81 cm, e de reboque, de 3.674 kg.

Design agressivo mas funcional

A nova Ram TRX apresenta uma postura agressiva, graças à carroceria “impossivelmente” larga e musculosa. Como um lutador de MMA vestindo um smoking feito sob medida, a picape faz uma declaração visual impactante com formato de "ampulheta" que apresenta para-lamas alargados para cobrir os pneus todo-terreno de 35 polegadas 325/65 R18 Wrangler, da Goodyear.

A TRX é 20 cm mais larga quando comparada ao resto da linha da Ram 1500, e os extensores das caixas de roda ajudam a compensar um aumento de 15 cm na bitola. Normalmente, uma Ram 1500 tem roda de tala 8”, mas a equipe de design da TRX teve de acomodar uma roda de tala 9”.

A abertura do capô (scoop) é responsável por 50% do ar que entra no motor HEMI V8 de 6,2 litros com compressor, enquanto os outros 50% entram pela grade. Neste caso, incluindo o próprio emblema RAM, que é vazado e maior que nas outras versões. Os elementos de design são complementados por detalhes secundários, como a cortina de ar funcional logo ao lado dos faróis, aliviando as zonas de alta pressão nos cantos dianteiros e permitindo que o ar passe pelos para-lamas. Os faróis de LED com máscara negra e projetores bi-funcionais duplos são de série.

Interior com materiais premium

Interior

A Ram TRX combina novos recursos, tecnologia e materiais premium autênticos com desempenho extremo, qualidade de referência no segmento, conforto e durabilidade. A equipe de design de interiores escolheu texturas e cores e acabamentos especiais, a exemplo do painel de instrumentos revestido de couro, para proporcionar luxo inesperado por toda a cabine.

São três opções de interior, incluindo tecido e vinil premium ou couro premium e camurça com detalhes vermelhos ou de fibra de carbono. Os novos bancos dianteiros têm apoios laterais aperfeiçoados e logotipos bordados. Também novo é o volante de base reta com assinatura da SRT, com opção de toques de camurça e fibra de carbono, auxiliando numa condução mais esportiva. Pela primeira vez numa picape Ram há paddle shifters, de alumínio, que se estendem por cima e por baixo dos raios do volante, permitindo ao motorista escolher a marcha mais adequada com a ponta dos dedos.

O seletor de modo de direção foi integrado ao painel, acima dos interruptores da caixa de transferência e oferece diferentes modos de operação, indicados por um pictograma TRX: Normal, Molhado/Neve, Off-road e Baja. O botão do controle de arrancada (Launch Control) está bem ao alcance do condutor, à direita dos interruptores da caixa de transferência.

Reforçando a vocação de desempenho da TRX, uma inédita unidade Head-up Display opcional pode mostrar no campo de visão do condutor, logo acima do painel, até cinco áreas de conteúdo diferentes ao mesmo tempo, incluindo aviso de mudança de faixa (Lane Departure), assistente de manutenção de faixa) Lane Keep Assist, controle adaptativo de velocidade, navegação curva-a-curva, velocidade atual, marcha engatada e limite de velocidade.

Uma placa de especificações personalizadas no console ostenta dados como o motor que está sob o capô, o tipo de compressor que a Ram TRX usa, a potência e o número do chassi.

Sistema inovador de indução de ar

A nova Ram TRX foi projetada para proporcionar desempenho imbatível nos ambientes mais adversos. Os estratosféricos números de potência e desempenho foram alcançados em parte por meio de um inovador sistema de indução de ar de caminho duplo que garante ao HEMI V8 de 6,2 litros com compressor receber suprimento constante de ar limpo e fresco, independentemente da entrada de sujeira e detritos.

A TRX usa dois caminhos para aspirar o ar externo e direcioná-lo para uma grande caixa de ar de 29 litros que impede sujeira, areia, detritos e água de chegar perto do motor. O inovador sistema de caminho duplo puxa o ar externo de uma entrada funcional no capô e da parte superior da grade.

O versátil câmbio automático TorqueFlite 8HP95, com alta capacidade de torque e oito marchas, oferece aceleração rápida e trocas precisas e rápidas, melhorando a qualidade de rodagem a níveis de carros de luxo com desempenho e dirigibilidade consistentes.

Além do controle de arrancada (Launch Control), que impede os pneus de patinar, permitindo aceleração em linha reta consistente, a Ram TRX também é equipada com detecção de salto (Jump Detector), que usa sensores de velocidade e altura de direção e acelerômetros em cada roda para identificar quando o veículo está no ar e agir na prevenção de picos de torque que danificam a transmissão. Atuando em milissegundos, o recurso modifica a velocidade e o torque do motor, a seleção de marchas, a divisão do torque da caixa de transferência, as taxas de amortecimento e outros componentes do trem de força e da suspensão durante o pouso para oferecer desempenho ideal.

Modos dinâmicos de direção

A Ram TRX usa um software voltado a desempenho para pré-configurar e distinguir cinco modos dinâmicos – Automático, Esporte, Reboque, Neve e Personalizado – permitindo que os motoristas escolham uma configuração de veículo que atenda idealmente aos seus requisitos e às condições ambientais.

Complementando, a TRX apresenta também três modos off-road dinâmicos – Lama/Areia, Pedra e Baja – para selecionar o melhor ajuste para o terreno ao redor. Todos os modos de direção controlam separadamente o sistema de tração nas quatro rodas, resposta do acelerador, transmissão, paddle shifters, suspensão e direção elétrica.

Feita para as condições mais severas

Projetada parafuso por parafuso para superar significativamente todas as outras picapes, a Ram TRX foi rigorosamente testada para lidar com as condições mais adversas com extrema capacidade e durabilidade.

A distância ao solo é de 30 cm devido em parte a um aumento em 5 cm da altura de rodagem quando comparada ao resto da linha 1500, além dos pneus de 35 polegadas. Essa combinação permite ultrapassar obstáculos superficiais facilmente e em altas velocidades. Para proteger componentes críticos, incluindo eixo dianteiro, caixa de transferência, bandeja da transmissão e tanque de combustível, a TRX emprega cinco placas de proteção. Uma placa separada fica na parte inferior da dianteira, mitigando danos potenciais.

A suspensão dianteira independente é totalmente nova, com amortecimento ativo e peças de alumínio de alta resistência para manter a durabilidade e resistência geral. No eixo traseiro, o desenvolvimento da suspensão da Ram TRX teve de lidar com desafios de espaço. O resultado é uma solução inovadora e duradoura que produz maior curso das rodas (até 33 cm 40% a mais que nas outras 1500) sem reduzir a área de carga da caçamba. A suspensão traseira da TRX também tem amortecimento ativo e molas com sistema de cinco links exclusivo para gerar características de condução e durabilidade incríveis.

Os novos amortecedores adaptativos Bilstein Black Hawk e2 foram ajustados para demonstrar o equilíbrio ideal entre o rodar na estrada e a capacidade off-road líder na classe. O conforto de rodagem, o controle de rolagem da carroceria e a estabilidade são significativamente aprimorados com o sistema de gerenciamento de suspensão Active Terrain Dynamics, de propriedade da Ram, novos ajustes de amortecimento, de pontos rígidos e de montagem da carroceria.

A Ram TRX está equipada com nova caixa de transferência ativa em tempo integral 48-13 da BorgWarner que permite superar qualquer obstrução off-road ou condições climáticas. Esta caixa teve peças internas modificadas para ficar mais resistente e durável. A relação de reduzida de 2,64:1 dá aptidão até para andar sobre rochas, o rock crawling.

Mesmo no fora de estrada, a Ram TRX pode andar a 160 km/h com facilidade, e os maiores freios do segmento a fazem parar de forma segura. A TRX conta com um sistema de freio a disco nas quatro rodas e uma unidade de compensação hidráulica para melhorar a sensação e o desempenho do pedal do freio durante as manobras de emergência. Os grandes discos (378 mm de diâmetro na frente e 375 mm atrás) dianteiros proporcionam incrível potência de frenagem. O freio de estacionamento é eletrônico, de série.

A picape mais tecnológica

Desenvolvida para ser a picape tecnologicamente mais avançada de todos os tempos, a nova 2021 Ram TRX é carregada com uma gama de recursos inovadores combinados com o premiado sistema Uconnect de quarta geração, com tela de 12 polegadas, semelhante à encontrada na Nova Ram 2500 vendida no Brasil.

Um equipamento de áudio de alta qualidade é oferecido para mergulhar os passageiros na melhor experiência de som, incluindo um o melhor e mais poderoso sistema disponível em uma picape, da Harman Kardon de 900 watts, exclusivo na categoria, com 19 alto-falantes e um subwoofer de 10”. A tela no quadro de instrumentos da TRX é de TFT com 7” é específicos do modelo, com emblema TRX iluminado, cores próprias e gráficos com medidores reconfiguráveis.

Nesse cluster ou na tela de 12”, as páginas de desempenho (Performance Pages) fornecem aos motoristas as ferramentas necessárias para se familiarizarem com o desempenho do veículo. O aplicativo dá acesso a informações em tempo real, como o tempo decorrido de aceleração de 0 a 100 km/h, força G, medidores variados e funcionamento do motor. Esses dados podem ser baixados para um pen drive, permitindo o compartilhamento fácil de seu desempenho ao dirigir.

Por sua vez, as páginas off-road (Off-Road Pages) mostram, por exemplo, altura de rodagem, modo da caixa de transferência, inclinação e rolagem do veículo e medições auxiliares. A introdução da Ram TRX marca a primeira vez que as opcionais páginas off-road e de desempenho são oferecidas em um veículo FCA equipado com o Uconnect 4C NAV com tela de 12 polegadas.

Câmera frontal

Como parte do sistema de Câmera Surround View de 360° graus disponível, uma câmera off-road voltada para a frente permite que os obstáculos na trilha sejam facilmente vistos. Essa câmera fica na grade dianteira e pode ser acessada por meio das páginas off-road.

Espelho retrovisor digital

Uma opção de espelho retrovisor digital disponível substitui o espelho retrovisor central tradicional por um monitor LCD de 9,2 polegadas. A novidade exibe o vídeo em tempo real de uma câmera traseira e pode ser desligada para funcionar como um espelho reflexivo comum.

Mais de 100 itens de proteção e segurança

Segurança e proteção foram os principais impulsionadores no desenvolvimento do novo 2021 Ram TRX, que oferece mais de 100 recursos de proteção e segurança ativos e passivos. Os recursos de série incluem câmera traseira ParkView com linhas de grade dinâmicas, controle eletrônico de estabilidade (ESC) com redução de rotação eletrônica e seis airbags padrão. Os recursos disponíveis incluem Monitoramento de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, Frenagem de alerta de prontidão e Aviso de colisão em alta velocidade para frente.