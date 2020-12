Procura por despachantes em período de pandemia teve aumento de 30% em MS

Houve aumento na procura por despanchantes - (Foto: Arquivo)

O período de pandemia teve um aumento de 30% na procura por despachantes em Mato Grosso do Sul, segundo o Sindicato dos Despachantes do Estado (Sindesp-MS).



O presidente do Sindesp-MS, Marcio Barbosa de Carvalho, explica que o aumento na procura tem sido constante e em alguns despachantes chega até 50%. "No início da pandemia também ficamos muito preocupados, porque tivemos que fechar os escritórios, reduzir o horário de atendimento, mas logo em seguida a procura começou a aumentar e percebemos uma mudança no comportamento do consumidor, que busca por segurança e agilidade na sua documentação", diz.



Marcio Barbosa de Carvalho acredita que, assim como muitas tendências que a pandemia trouxe, esse comportamento veio para ficar. "As pessoas estão se adaptando a esse novo estilo de vida, então acreditamos que isso se torne mais constante. As pessoas que usam o despachante, que conhecem o nosso trabalho, não deixam de nos procurar. É mais prático, mais rápido e muito mais seguro. Facilita a vida das pessoas, pois no máximo em 48h ele está com sua documentação pronta, sem precisar mexer com tanta burocracia", explica.



O Sindicato conta com uma agência exclusiva do Detran em sua sede, em Campo Grande, que atende os despachantes sindicalizados, o que garante mais agilidade em todo o processo de documentação relacionado ao órgão de trânsito. Os atendimentos nas agências do Detran, na maioria das vezes, precisam de agendamento prévio. Com a pandemia, muitos funcionários do grupo de risco estão afastados do trabalho e outros por conta de contaminação por Covid, o que dificulta o pronto atendimento.