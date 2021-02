Preço médio do litro da gasolina em MS é o mais caro do Centro-Oeste, aponta pesquisa

Comercializado a R$ 5,090, o preço médio do combustível cresceu 4,54% em comparação ao fechamento de janeiro - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O levantamento realizado pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL), indicou que Mato Grosso do Sul teve a gasolina mais cara da região Centro-Oeste nos primeiros dias de fevereiro. Comercializa em média por a R$ 5,205, o produto teve o preço mais caro Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

No geral, o litro da gasolina encontrado na região Centro-Oeste é o mais caro do País. Comercializado a R$ 5,090, o preço médio do combustível cresceu 4,54% em comparação ao fechamento de janeiro. Em contrapartida, o etanol, vendido a R$ 3,604 na região, é o mais barato quando comparado às outras regiões, mesmo tendo registrado alta de 1,95% em relação ao fim do mês anterior.

O litro dos principais combustíveis foram encontrados pelo menor preço no Mato Grosso. A gasolina apresentou média de R$ 4,989, sendo 3,96% mais cara em comparação ao fechamento de janeiro. Já o litro do etanol foi encontrado a R$ 3,406 nos postos do Estado - um aumento de 1,19%. Já no Distrito Federal, o destaque negativo foi para o etanol, que registrou o maior preço nas bombas - de R$ 3,832.

Em Goiás, os preços médios do diesel comum e do diesel S-10 foram os mais baratos do Centro-Oeste na primeira quinzena do mês. O litro dos combustíveis foi encontrado a, respectivamente, R$ 3,942 e R$ 3,993 - altas de 1,94% e 1,86% em relação ao fechamento de janeiro. Já nas bombas mato-grossenses, ambos os combustíveis foram comercializados com a maior média de preços da região, a R$ 4,176 o diesel, e R$ 4,297 o diesel S-10.

Bolsonaro x Petrobras - Depois de criticar e exigir mudanças no comando da Petrobrás, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 23, que "tem muita coisa errada" na estatal. O chefe do Executivo afirmou que o "novo presidente", o seu indicado para a presidência da empresa, general Joaquim Silva e Luna, vai dar "uma arrumada" na petroleira.

Bolsonaro também repetiu que não fez interferências na Petrobrás com o argumento de que ainda está em vigor o último reajuste de preços anunciado pela estatal na semana passada. Na quinta-feira, 18, a Petrobrás anunciou aumento de 15,2% no diesel e de 10,2% na gasolina. O diesel e a gasolina já acumulam alta de 27,5% e 34,8% em 2021.