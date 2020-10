Pré-venda do Novo Nissan Versa começa hoje com vantagens para primeiros compradores

Novo Nissan Versa terá 100 unidades da versão Exclusive disponíveis na pré-venda - (Foto: Divulgação)

O sedã mais aguardado do segmento começa ser vendido hoje para o público na Loja Virtual Nissan , a partir das 18h. O Novo Nissan Versa terá 100 unidades da versão Exclusive disponíveis na pré-venda com condições especiais de financiamento e vantagens para o cliente.

Os compradores da venda antecipada – o modelo chega às concessionárias na primeira semana de novembro – terão direito ao pagamento da primeira parcela do financiamento para 120 dias e gratuidade de 15 meses na mensalidade do sistema de pagamentos Sem Parar, cujo adesivo vem de série no veículo, no plano "Na Cidade". Este plano permite o pagamento de estacionamentos, abastecimentos, drive-thrus de lanchonetes, lava-rápidos e pedágios usando exclusivamente o adesivo instalado no para-brisa.



Além disso, irão receber pacote de serviços que ampliam em um ano o período da garantia contratual e do atendimento da assistência 24h (Nissan Way Assistance) "Nissan Protect Plus". Dessa forma, o comprador do Novo Nissan Versa terá mais tranquilidade no custo de propriedade ao ter direito a 4 anos de garantia, 3 anos de assistência 24h e as três primeiras revisões periódicas previstas no plano de manutenção do veículo.

Novo Nissan Versa

O Novo Nissan Versa chega para desafiar os conceitos estabelecidos. O sedã da marca japonesa foi totalmente pensado e desenhado tendo três pilares fundamentais: tecnologia, design e conforto.

Novo Nissan Versa

Com isso, ele apresenta um design arrojado e com personalidade. O desenho renovado deu ao sedã dimensões exteriores mais baixas, mais largas e mais longas do que a versão anterior, ao mesmo tempo em que preservou o seu característico interior espaçoso. Há uma ampla área para os ocupantes do habitáculo e o porta-malas com capacidade para 482 litros e ainda maior do que o da geração anterior.

Para o conforto dos usuários, a carroceria é rígida e reforçada, com aplicação de materiais estampados que reduziram a massa da estrutura do corpo do carro. O sedã da Nissan ganhou mantas isolantes espessas em diferentes partes da carroceria, entre outros recursos, para tornar ainda mais silencioso o habitáculo. Já a parte mecânica entrega o melhor balanço entre conforto, dirigibilidade e segurança. Assim, o veículo teve a rigidez da coluna da direção aumentada, ganhou novos ângulo do cáster e calibração da Direção Elétrica (EPS). A suspensão traseira tem estrutura reforçada e batentes de poliuretano que reforçam a estabilidade do sedã.

A Nissan disponibiliza uma transmissão manual de cinco marchas para a versão de entrada Sense MT e a nova geração do câmbio CVT para o restante da linha. Esta transmissão conta, ainda, com modo "Sport" e função "D-Step", que melhora a sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas. Sob o capô está o motor já aprovado pelos consumidores brasileiros: o 1.6 16V. Ele desenvolve 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque e apresenta um equilíbrio entre desempenho e consumo, deixando o sedã com números e performance totalmente adequado às suas características de uso.

Detalhe da traseira

O Nissan Novo Versa ainda vem equipado com diversos recursos tecnológicos, como o avançado Nissan Intelligent Safety Shield, conjunto de sistema de segurança que monitora, protege e responde em algumas situações nas quais o veículo e seus ocupantes possam estar em risco.

Esse "escudo inteligente de segurança" integra sistemas como o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB); o Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); a Visão 360° Inteligente com Detector de Movimento (MOD); o Monitoramento de Ponto Cego (BSW) e o Alerta de Esquecimento de Objetos no Banco Traseiro (Rear Door Alert).

Somados aos seis airbags; controles de estabilidade e tração; freios ABS com distribuição de força; Sistema Inteligente de Auxílio de Partida em Rampa (HSA); Isofix de cadeiras infantis (todos equipamentos de série desde a versão de entrada Sense com câmbio manual), o Nissan Intelligent Safety Shield ajuda o carro e o motorista a monitorar o movimento em torno, responder a ações inesperadas (como a aproximação desatenta a um veículo na frente) e a proteger (frenagem de emergência e segurança passiva).