Postos de combustíveis de MS são recomendados a informar especificações sobre "nova gasolina"

De acordo com o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, a notificação questiona se o índice de octanagem da gasolina tanto comum com premium comercializada, obedece ao mínimo estabelecido pela solução da ANP de modo a propiciar diminuição do - (Foto: Divulgação)

Para deixar o cliente ciente do produto que está consumindo, o Procon Estadual recomendou os postos de gasolina que divulgue orientações aos consumidores sobre a "nova gasolina" que já está sendo comercializada em todo o Estado.

Expedida na última sexta-feira (10), a notificação que por enquanto é apenas recomendada demonstra ao Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro) a necessidade de orientar os postos de combustível a divulgar de forma prévia e ostensiva informações que mostrem se o estabelecimento já está comercializando a gasolina nos moldes das especificações determinadas pela resolução da ANP.

De acordo com o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, a notificação questiona se o índice de octanagem da gasolina tanto comum com premium comercializada, obedece ao mínimo estabelecido pela solução da ANP de modo a propiciar diminuição do consumo pelo veículo automotor. Ressalta que a gasolina com as novas especificações, incorporou parâmetros superiores de octanagem e densidade o que, em tese, fará o veículo rodar mais com menos combustível.

Por meio da notificação, o Procon Estadual lembra que é direito do consumidor exigir que o estabelecimento comercial faça o teste de qualidade do combustível comercializado se utilizando dos chamados “teste de proveta” ou “teste de pressão e de vazão”.