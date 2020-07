Porsche abre pré-venda do Taycan no Brasil

Taycan Turbo e Taycan Turbo S - (Foto: Reprodução/Porsche)

A Porsche inicia no sábado, dia 1º de agosto, a pré-venda do modelo Taycan no Brasil. O primeiro esportivo de propulsão totalmente elétrica da marca poderá ser encomendado nas concessionárias Porsche e todas as versões terão incluso no preço um carregador de 11 kW para recarga da bateria de alta tensão que alimenta os motores elétricos, mais a respectiva instalação. A entrega das primeiras unidades a seus compradores está prevista para acontecer ainda em 2020.



O Taycan chegará ao Brasil em três versões, já como modelo 2021: Taycan 4S a partir de R$ 589.000,00, Taycan Turbo a partir de R$ 809.00,00 e Taycan Turbo S a partir de R$ 979.000,00 − preços iniciais sugeridos, sem considerar o frete interno. Os valores incluem o custo de verificação e instalação do carregador no endereço indicado pelo cliente em qualquer localidade do território nacional. Todos os veículos configurados receberão provisoriamente o carregador opcional Charger Connect sem custo adicional, já que o Mobile Charger (carregador de série que acompanha o Taycan) ainda não está disponível na linha de produção.



Interior do Taycan Turbo S

Mais do que receber o carregador e a instalação, o cliente terá à disposição uma equipe técnica homologada pela Porsche para determinar a melhor configuração do equipamento e prestar toda a orientação necessária. De acordo com a necessidade do cliente, essa mesma empresa fará a adequação da infraestrutura elétrica e dará suporte no fornecimento de documentação para o projeto de instalação. A instalação também será feita se o cliente adquirir itens Tequipment como ChargingDock ou Totem Porsche. Tanto o veículo quanto o carregador e a instalação terão garantia por período determinado.

Traseira do Taycan Turbo S



O Taycan é um esportivo de quatro portas com dois motores elétricos (um no eixo dianteiro e outro no traseiro) que trabalham permanentemente sincronizados. Sua proposta é oferecer alto desempenho e esportividade com todo o conforto, comodidade e conectividade. Partindo com bateria 100% carregada, a versão 4S permite rodar até 407 km* com a bateria performance entregando 530cv** e até 463 km* equipado com a bateria performance plus entregando 571cv** de potência. Na versão Turbo com potência de 680cv** a autonomia pode chegar a 450 km*. O Taycan Turbo S, modelo topo de linha, conta com incríveis 761cv** e autonomia de até 412 km*. Graças à tecnologia elétrica, o Taycan alcança autonomia similar à de um esportivo com motor a combustão, com o estilo e a dirigibilidade apaixonantes que só um Porsche pode oferecer.