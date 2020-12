Detran-MS abre três leilões com mais de 700 motocicletas em dezembro

A Operação Pátio Zero do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) inicia o último mês do ano com abertura de três leilões - (Foto: Arquivo)

A Operação Pátio Zero do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) inicia o último mês do ano com abertura de três leilões. No total, mais de 700 motocicletas e 118 automóveis estarão disponíveis para arremate.

Os carros e motos que estarão disponíveis para lances foram apreendidos, recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias após a data de recolhimento.

O leilão de circulação inicia nesta terça-feira (01) com 250 motocicletas e 21 automóveis disponíveis. A visitação acontece nos dias 10, 11 e 14 de dezembro, no pátio localizado na Av. Gury Marques, 7155, em Campo Grande.

Na quarta-feira (02), inicia o leilão de sucata aproveitável com 400 motocicletas e 79 automóveis disponíveis. A visitação acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, também no pátio localizado na Av. Gury Marques, 7155.

Já na quinta-feira (03), mais um leilão de veículos de circulação é aberto, desta vez, com veículos apreendidos em Amambai. São 59 motocicletas e 18 automóveis que estarão disponíveis para arremate e podem ser visitados entre 14 e 16 de dezembro no pátio localizado na rodovia 156, KM 3.

O coordenador de leilão do Detran-MS, Túlio Brandão, explica que os veículos são divididos em lotes de sucatas e lotes de conservados, quando existe a possibilidade de voltar à circulação. “A única diferença entre os lotes é que os de circulação é aberto para todos os públicos e o de sucata aproveitável, somente para pessoas jurídicas”, finaliza.

Os leilões acontecem exclusivamente de forma online. Para dar os lances nos veículos de circulação e sucata aproveitável realizado em Campo Grande acesse www.canaldeleiloes.com.br, já para participar do leilão com veículos de circulação em Amambai, acesse www.leiloesonlinems.com.br.