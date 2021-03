Para evitar riscos a saúde pública, Defurv encaminha 328 veículos para leilão

Segundo consta, os 328 veículos e agregados listados no edital estão armazenados em pátio aberto, expostos ao tempo e ao vandalismo, propícios a se tornarem criadouros de mosquitos e outros animais transmissores de doenças - (Foto: Divulgação)

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (17), edital de ciência de encaminhamento para alienação judicial de 328 veículos e agregados que estão apreendidos ou recolhidos no pátio da unidade.

Conforme o edital são veículos, praticamente todos motocicletas, que estão no pátio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos de Veículos (Defurv) e que não possuem vinculação a procedimentos policiais ou judiciais, que não foram reclamados pelos proprietários e que estão em constante deterioração e depreciação.

Segundo consta, os 328 veículos e agregados listados no edital estão armazenados em pátio aberto, expostos ao tempo e ao vandalismo, propícios a se tornarem criadouros de mosquitos e outros animais transmissores de doenças, representando riscos à saúde pública e problemas à Administração Pública e à comunidade local.

Como previsto no edital, os veículos que não forem procurados pelos proprietários, no prazo máximo de 30 dias, serão entregues à leiloeira credenciada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), conforme prevê a Recomendação N.º 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).