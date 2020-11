Novo Jaguar F-Type 2021 é lançado no Brasil com preço inicial de R$ 404 mil

Novo Jaguar F-Type 2021 é lançado no Brasil; confira detalhes de cada versão - (Foto: Jaguar / Divulgação)

O Novo Jaguar F-Type 2021 chega ao Brasil com atualizações internas e externas. O preço inicial é de R$ 404 mil para seu visual muito mais moderno. Em um estilo esportivo, o Jaguar chega com novos faróis de LED, painel digital e infotainment com sistemas do Google e Apple.

Já na parte frontal é possível perceber atualizações referentes ao faróis, que chegam mais afilados. O capô recebe novas linhas e as extremidades, novas entradas de ar.

Nas laterais, destaque para o emblema Jaguar leaper, que foi mantido no para-lama direito. Na parte traseira, as lanternas aparecem em um formato mais angular, assim como o desenho da placa.

A parte interna, por sua vez, traz um novo painel digital customizável, como era de se esperar. Ele permite a configuração de diferentes tipos de visualização.

A central multimídia, também como previsto, chega com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay de série, podendo receber atualizações automaticamente com conexão à internet.

Motor do Jaguar

Já na parte do motor deste novo Jaguar, o primeiro é o P300, um motor 2.0 turbo de 300 cavalos e 40,8 kgfm de torque com transmissão automática de oito velocidades Quickshift capaz de acelerar a versão coupé de de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos e entregar velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.

O segundo, por sua vez, é o P380, propulsor 3.0 V6 de 380 cavalos e 46,9 kgfm de força também com o câmbio automático de oito marchas. Dados de fábrica indicam aceleração de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos e máxima de 275 km/h. Ambas as configurações do carro 2021 são equipadas com tração traseira.

Preços do Jaguar 2021

F-Type R-Dynamic P300 Coupé – R$ 404.166

F-Type R-Dynamic P380 Coupé – R$ 537.351

F-Type R-Dynamic P300 Cabrio – R$ 404.166

F-Type R-Dynamic P380 Cabrio – R$ 551.250

Vale lembrar que todas as opções já estão disponíveis no mercado brasileiro através do site da Jaguar.