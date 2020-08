Detran-MS no Shopping Campo Grande aceita o pagamento de guias e serviços com o cartão de débito - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Para agilizar e tornar ainda mais seguros os atendimentos presenciais, agora na unidade do Detran-MS no Shopping Campo Grande aceita o pagamento de guias e serviços com o cartão de débito de qualquer banco, inclusive os digitais. Confira o vídeo release.