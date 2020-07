Nova S10 é revelada: veja preços e principais novidades

Picape passou por reestilização e ganhou mais segurança; motor turbodiesel tem nova turbina e ganha em torque enquanto flex segue sem mudança - (Foto:Divulgação)

A General Motors começou a vender esta semana os modelos 2021 de sua picape média, a Chevrolet S10, com atualizações desenvolvidas nos últimos quatro anos, ainda dentro do ciclo de investimentos encerrado este ano. A nova S10 traz refinamentos tecnológicos de segurança e conectividade que têm como alvo principal os clientes menos afetados por crises, aqueles ligados ao agronegócio – único setor econômico que segue crescendo no Brasil e que, por isso, sustenta há anos em níveis estáveis as vendas de picapes, principalmente as diesel que custam acima de R$ 160 mil e passam dos R$ 200 mil.

“É um mercado sólido, que mesmo em momentos de crise apresenta estabilidade ou pequeno crescimento. Para o cliente do agronegócio a picape é um veículo de uso misto, para trabalho em estradas de terra ou para rodar na cidade com a família. Por isso nesse segmento 85% das vendas são de modelos diesel, cabine dupla e 4x4”, explica Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da GM América do Sul.

A GM promoveu mudanças similares no Trailblazer, o derivado SUV de grande porte da S10, fabricado na mesma linha em São José dos Campos (SP), mas o lançamento ficou para mais adiante neste terceiro trimestre, quando serão divulgados preços, versões e especificações.

No caso da S10, Fioco informa que 90% das vendas são das versões turbodiesel com motor 2.8 de 200 cavalos, e 60% da demanda se concentra nas duas opções mais caras com cabine dupla, tração 4x4 e câmbio automático de seis marchas, a LTZ (R$ 206.190) e a High Country (R$ 213.290). Levando em conta esse público de alta renda e resiliente a crises a GM lançou mão da estratégia bastante utilizada no momento de manter inalterados na linha 2021 os preços das três versões de topo (incluindo também a LT por R$ 187.590), ao mesmo tempo em que oferece maior conteúdo tecnológico.



Desenho frontal da S10 High Country garante imagem mais robusta à picape

Com a estratégia, a GM tenta fazer um ataque direto à maior concorrente no segmento, a Toyota Hilux (também em vias de ser renovada), que na última década tomou a liderança entre as picapes médias. A S10 ficou em segundo lugar em 2018 e 2019, anotando crescimento tímido de 1,26% de um ano para outro, com pouco mais de 30 mil unidades vendidas e perto de 8 mil abaixo da Hilux.

Este ano, mesmo antes da renovação, a distância para a rival japonesa produzida na Argentina caiu para 4,5 mil unidades no primeiro semestre, mas em um mercado muito encolhido pela crise trazida pela pandemia de coronavírus. A S10 registrou apenas 9,5 mil emplacamentos no período, em queda de 32% sobre os mesmos seis meses de 2019.

Em ataque à rival, no vídeo de apresentação da nova S10 transmitido pelo YouTube na manhã da terça-feira, 28, a picape foi submetida a uma simulação do chamado teste do alce, que detecta instabilidade em veículos com centro de gravidade mais alto quando são feitas mudanças súbitas de direção. A Hilux foi reprovada, levantando as rodas traseiras, quando passou pela mesma avaliação feita anos atrás por uma revista especializada sueca.

PRIMEIRA PICAPE MÉDIA CONECTADA



Mais tecnologia de segurança e conectividade: nova S10 tem frenagem automática de emergência que detecta possível colisão à frente, câmera de ré com visão do engate, conexão sem fio com o celular e wi-fi a bordo

Segundo Fioco, o modelo 2021 da S10 evoluiu assim como o agronegócio brasileiro vem se modernizando ao longo dos últimos anos, por isso introduz pela primeira vez no segmento tecnologias como frenagem automática de emergência. Também é a primeira picape média do mercado nacional conectada à rede 4G por meio de chip integrado ao veículo, com antena 12 vezes mais potente que a de um celular, para não perder o sinal mesmo em regiões mais remotas “onde os picapeiros costumam rodar”, diz o diretor.

Com isso, todos os sistemas eletrônicos são atualizados automaticamente via internet. Também está disponível o wi-fi a bordo para até seis aparelhos, que funciona a até 30 metros do veículo – a assinatura da conexão 4G é grátis nos primeiros três meses de uso, mas a GM diz que custa menos que um plano de telefonia celular. O smartphone pode ser conectado sem fio e espelhado na tela da central multimídia My Link de 8 polegadas. Com o aplicativo myChevrolet é possível ligar o motor e o ar-condicionado à distância, além de receber alertas sobre manutenções via WhatsApp e agendar revisões.

S10 MOSTRA EVOLUÇÕES COM DESIGN DE DUPLA PERSONALIDADE



Principal mudança de design da S10 2021 está na dianteira, que tem dupla personalidade: versão de topo High Country tem grade escura com a marca Chevrolet aplicada em alto relevo, as demais versões seguem com a gravata dourada no centro da grade frontal

Houve poucas mudanças de design, mais notadas na grade frontal, que agora tem dupla personalidade: a versão mais cara High Country ganhou cara nova e ficou com aparência mais robusta, com grade escura e a marca Chevrolet escrita em alto relevo na haste central e o logo da gravata pela primeira vez reduzido e deslocado ao lado esquerdo da dianteira; enquanto as demais versões seguem com a gravata dourada grande fixada no centro da dianteira.

Para a GM, a S10 consagra 25 anos de evoluções, em que a picape cresceu e foi absorvendo novas tecnologias. Considerada a primeira picape média do mercado brasileiro, esta é a sexta mudança de design aplicada desde o lançamento em 1995. Desde então a fábrica de São José dos Campos (SP) produziu pouco mais de 1 milhão de unidades da S10, quase 750 mil delas vendidas no Brasil.

No período, a fabricante informa que fez 11 alterações de motorização que praticamente dobraram a potência em relação ao primeiro motor utilizado, melhoraram o consumo em 65% e reduziram em um terço a aceleração de 0 a 100 km/h.

A linha 2021 da S10 continua a oferecer as mesmas duas motorizações, diesel e flex. O turbodiesel de 2,8 litros, 200 cavalos e torque máximo de 51 kgfm desta vez recebeu duas calibrações diferentes no turbocompressor, que privilegiam o consumo até 10% menor nas opções mais baratas da gama (o melhor resultado é de 9,7 km/l no caso da LS cabine simples, conforme a GM) ou o desempenho para as mais caras, com acelerações mais fortes, levando 10,1 segundos de 0 a 100 km/h.

Segue disponível a gastadora versão flex gasolina-etanol (algo como 5,5 km/l com etanol na cidade), com motor 2.5 de 206 cavalos e 27,3 kgfm, que representa apenas 10% das vendas da S10, mas que segundo Fioco detém 70% do mercado de picapes médias com motor otto.



No interior a aparência da nova S10 segue praticamente igual

Também a estrutura da S10 passou por alterações quatro vezes em sua história, fazendo a picape crescer 25% em tamanho e aumentar em 30% sua capacidade de carga. Segundo a GM, reforços estruturais aumentaram em 20% a resistência do veículo em um impacto frontal. No novo design frontal, o para-choque foi puxado para cima, o que aumentou de 27 para 29 graus o ângulo de entrada da picape, além de proteger mais os faróis auxiliares.

Os sistemas eletrônicos de segurança ativa e passiva também evoluíram na nova S10. Todas as versões (cabines simples ou dupla, flex ou diesel) agora vêm equipadas com seis airbags de série.

Como opcionais, a picape pode ter alerta de saída de faixa, detecção de veículos em ponto cego e sistema de frenagem automática e inteligente de emergência, que mitiga ou evita colisões em velocidades entre 8 e 80 km/h, entrando em ação quando detecta distração do motorista ou se outro veículo ou pedestre entrar na frente de maneira repentina. O controle eletrônico de estabilidade e tração também “entende” oscilações de carretinhas rebocadas, aplicando frenagens independentes nas todas para evitar o efeito chicote.

Uma câmera instalada no para-brisas calcula a distância do obstáculo à frente e aplica a pressão suficiente nos freios para parar a picape, mesmo quando o condutor pisa no pedal mas não exerce a força necessária. Outra câmera, a de ré, tem zoom para verificar o acoplamento de carreta no pino de reboque e pode ser acionada por até 10 segundos na tela central, mesmo com a picape em movimento adiante.

A S10 também sai de fábrica com o On Star, que liga a picape diretamente a uma central de atendimento da GM com um simples toque no botão instalado no retrovisor interno. Além de fornecer serviços como envio de rotas ao navegador do veículo, o sistema também faz chamadas de emergência em caso de colisão.

OS PREÇOS DA CHEVROLET S10 2021



A S10 LTZ, com dianteira “comum”, em testes na pista do campo de provas da GM

• Turbodiesel 2.8 / 200 cv / 4x4 / Cabine Dupla

- High Country (Câmbio Automático 6X): R$ 213.290

- LTZ (Câmbio Automático 6X): R$ 206.190

- LT (Câmbio Automático 6X): R$ 187.590

- LS (Câmbio Manual 6X): 169.200

• Turbodiesel 2.8 / 200 cv / 4x4 / Cabine Simples

- LS (Câmbio Manual 6X): R$ 167.200

- LS Chassi-Cabine (Câmbio Manual 6X): R$ 158.500

• Flex 2.5 / 206 cv / 4x4 / Cabine Dupla

- LTZ (Câmbio Automático 6X): R$ 156.690

• Flex 2.5 / 206 cv / 4x2 / Cabine Dupla

- LTZ: R$ 146.790 (Câmbio Automático 6X)

- LT: R$ 141.990 (Câmbio Automático 6X)

• Flex 2.5 / 206 cv / 4x2 / Cabine Dupla

- Advantage (Câmbio Manual 6X): R$ 125.390



Na traseira as mudanças da S10 2021 são imperceptíveis