Mais de 8 mil condutores são flagrados dirigindo sem CNH em MS nos primeiros nove meses

Trânsito de Campo Grade - (Foto: Arquivo/A Crítica)

Dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação é infração gravíssima com multa de três vezes, representando o total de R$ 880,41, que será direcionada ao proprietário do veículo, segundo o Detran-MS e mesmo assim 8.188 condutores foram autuados em Mato Grosso do Sul por dirigir sem a habilitação.

Um exemplo recenetes aconteceu no início da semana, uma mulher ficou ferida após o veículo em que seguia como passageira, colidir de frente com uma caminhonete na Avenida Manoel da Costa Lima. O motorista que conduzia o automóvel em que ela estava, não era habilitado. Ele teria invadido a preferencial e acertado em cheio uma caminhonete S10.

Somente no mês de setembro, agentes de fiscalização de trânsito do Departamento registraram 376 autos de infração. Destes, 32 motoristas foram flagrados conduzindo veículo automotor sem habilitação.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, esse é um dado significativo e representa muito o descaso com as leis de trânsito. “Passar pelas aulas de auto-escola, pelos testes e exames, todo esse processo é importante para que tenhamos, nas ruas, motoristas conscientes e preparados. Acidentes envolvendo motoristas não habilitados são comuns e isso demonstra o despreparo de quem assume o volante mesmo sem a possuir a CNH”, pontuou Rudel.

Quem for pego conduzindo nessas condições está sujeito a retenção do veículo até que seja apresentado um condutor habilitado no local do flagrante.