L200 Triton Sport 2021 chega com novo design para ser a picape mais bonita e robusta do mercado

L200 Triton Sport 2021 HPE-S - (Foto: Divulgação)

A linha L200 Triton Sport 2021 acaba de chegar ao mercado brasileiro como uma das melhores opções dentro do segmento de picapes vendidas no País. O veículo se une à linha L200 Triton Outdoor e oferece aos clientes da marca japonesa a picape com o design mais bonito do mercado, perfeita para aqueles que buscam um veículo que reúna o conforto e a tecnologia de um SUV de luxo à ampla versatilidade e capacidade de carga que a linha L200 oferece.

A nova L200 Triton Sport 2021 é ideal para diferentes tipos de clientes como os profissionais do agronegócio, que necessitam de um veículo robusto para o trabalho, os amantes da prática off-road, que encaram desafiadores obstáculos fora de estrada Brasil afora, praticantes de esportes outdoor, que usam muito a caçamba e a capacidade de reboque para colocar seus materiais e rebocar desde jet-skis até barcos ou mesmo aqueles que buscam um veículo confortável para viagens em família, que ofereça tecnologia, excelente dirigibilidade e tração 4x4 que permite ao modelo acessar lugares onde a maioria não consegue.

Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), a picape chega a partir de hoje em todas as concessionárias Mitsubishi do Brasil em três diferentes versões e preços:

L200 Triton Sport GLS AT – R$ 188.990

L200 Triton Sport HPE – R$ 212.990

L200 Triton Sport HPE-S – R$ 232.990

A nova L200 Triton Sport 2021 traz como grandes novidades um design totalmente redesenhado em linha com a nova identidade da maca: o conceito Advanced Dynamic Shield. Por meio dele, a picape recebeu um visual robusto e esportivo aliado a um novo conjunto de transmissão agora com seis velocidades, novo sistema multimídia da marca JBL com tela de 7 polegadas e ampla capacidade de carga e reboque.

O veículo também foi equipado com novas tecnologias que oferecem ainda mais conforto e segurança aos seus ocupantes como, por exemplo, a introdução do Sistema de Frenagem Autônoma (FCM) e Sistema de Monitoramento de Ponto Cego (BSW), além do exclusivo sistema de tração Off Road Mode, que adapta automaticamente as características de tração, aceleração e torque ao terreno em que o veículo está trafegando, com um simples toque em um botão.

“A linha L200 Triton Sport 2021 chega sem dúvida como uma excelente opção dentro do mercado brasileiro de picapes. O modelo reúne todo o legado presente nos mais 40 anos de história da L200 e traz ainda um design totalmente atualizado, mais tecnologia, melhor eficiência em consumo, maior conforto a bordo e um excelente sistema de tração 4x4. Com tudo isso, esperamos que a picape seja uma das mais vendidas no Brasil”, afirma o CEO da Mitsubishi Motors no País, Robert Rittscher.

Design renovado

A nova L200 Triton Sport 2021 pode, sem dúvida, ser considerada a picape mais bonita disponível no mercado brasileiro na atualidade. Ela traz o novo conceito de design da Mitsubishi denominado Advanced Dynamic Shield, identidade visual que já está presente em modelos como o Pajero Sport e Eclipse Cross, proporcionando uma aparência ainda mais robusta e esportiva, sem deixar de lado a funcionalidade.

Por fora, a dianteira da picape foi totalmente redesenhada A grade é na cor alumínio, acompanhando as molduras do para-choque em cromado no formato de bumerangue. O capô tem vincos pronunciados e está mais elevado, o que transmite a sensação de uma picape maior e mais impotente, mas não prejudica a condução mesmo em condições urbanas, com trânsito mais pesado ou mesmo em trilhas estreitas.

O novo conjunto óptico conta com faróis mais afilados e um visual muito mais moderno. Ele evoluiu e está mais eficiente para dar maior visibilidade e segurança ao motorista. As versões HPE e HPE-S, são equipadas com faróis de neblina que ocupam um generoso nicho, para uma capacidade ainda maior de iluminação.

Já a versão topo de linha HPE-S, traz faróis bi-led com DRL integrado, ajuste de altura e lavador, perfeito para viagens noturnas ou situações de off road pesado com muita lama e poeira.

As linhas laterais da picape garantem um melhor desempenho aerodinâmico. Nas versões HPE e HPE-S os retrovisores têm rebatimento elétrico com luz de seta, capa cromada e desembaçador. As maçanetas são cromadas e há estribos laterais para facilitar o acesso.

O modelo também foi projetado segundo o conceito J-Line, que busca otimizar e ampliar ao máximo o espaço interno e de carga, ao mesmo tempo que reduz a distância entre eixos.

O tamanho da carroceria, assim como a boa distância entre eixos de 3.000 mm garantem à picape o menor raio de giro da categoria, com apenas 5,9 metros, o menor da categoria. Tal característica oferece à picape mais conforto, facilidade de direção e agilidade em situações de manobras, seja nas ruas apertadas das grandes cidades, seja nos obstáculos desafiadores dos cenários das trilhas off-road.

As mudanças da nova L200 Triton Sport 2021 também são perceptíveis na traseira, que agora conta com um novo e mais funcional para-choque, equipado com sensores de estacionamento e degrau de acesso à caçamba.

As lanternas traseiras foram totalmente redesenhadas e são de LED na versão HPE-S. Para trazer ainda mais segurança, o brake light foi integrado na tampa, uma solução inteligente para melhorar a visibilidade mesmo se a carga transportada for alta.

A picape também conta com rodas maiores em relação ao modelo anterior, agora com 18 polegadas, equipadas de série com pneus 265/60. A versão topo de linha HPE-S traz rodas em design e acabamento exclusivo para um visual ainda mais premium.

Excelente opção para o trabalho

Se a tecnologia presente no agronegócio evoluiu muito nos últimos anos, o mesmo se aplica à linha Mitsubishi L200 Triton. Os mais de 40 anos de história do modelo firmaram a picape como sinônimo de robustez e durabilidade.

Com toda essa herança e histórico de evolução, a nova L200 Triton Sport 2021 foi projetada para oferecer o máximo em capacidade e versatilidade, sem abrir mão da tecnologia e do conforto a bordo.

A caçamba tem capacidade de carga 1,055 tonelada que, aliado à capacidade de reboque de até 2,3 toneladas, oferecem à nova L200 Triton Sport 2021 uma imensa versatilidade. Ela também é revestida de série com o protetor X-Liner, que além de impermeabilizar, protege a caçamba de riscos e corrosão, mesmo em uso severo.

Para o reboque, aliás, a picape oferece como item de série o Sistema de Assistente de Estabilidade com Trailers (TSA). O sistema auxilia a dirigibilidade e atua de forma a minimizar os riscos de perda de controle que ocasionam o tombamento ou a posição de “L”, tudo isso de forma automática, sem a necessidade de interferência do motorista.

4x4 de verdade, com ainda mais tecnologia

Os amantes da prática off-road têm na nova L200 Triton Sport 2021 um veículo com desempenho impecável para todos os tipos de terreno. A picape reúne conforto e dirigibilidade de um SUV de luxo com a capacidade 4x4 que já está presente no DNA do modelo desde sua primeira versão, apresentada há mais de 40 anos.

O sistema de suspensão é independente na dianteira e com eixo rígido na traseira. Extremamente bem calibrada, ela garante o bom desempenho e ajuda a encarar lombadas, buracos e valetas com facilidade, além de oferecer um excelente controle de movimentação de carroceria, o que assegura total conforto aos ocupantes.

O sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) oferece ao motorista quatro modos distintos de operação incluindo a reduzida, ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno. Por meio do seletor no console central, ele pode facilmente escolher o melhor ajuste, dependendo do local e das características do piso:

2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e em condição de chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro, por meio do diferencial central.

4HLc - Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.

4LLc - Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

A nova L200 Triton Sport 2021 conta com o exclusivo Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa a picape ainda mais preparada para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções que garantem um excelente desempenho em diversos tipos de piso: Cascalho, Lama/Neve, Areia e Pedra.

Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a entrega de potência do motor e ajustando transmissão, sistema de freios e os controles de estabilidade e de tração.

Outra novidade é o Controle de Descida em Rampas (HDC). Por meio dele, o veículo é capaz de descer as mais íngremes ladeiras, mesmo com baixa aderência, sem que o motorista precise pisar no freio ou no acelerador, apenas controlando a velocidade entre 2 e 20 km/h pelos botões no volante.

A aptidão para encarar todos os tipos de terrenos também está nos generosos ângulos de entrada, saída e brake over, com 32º, 23º e 25º respectivamente, além da ampla capacidade de travessia em trechos alagados, que podem ter até 600 milímetros de profundidade.

Para situações onde uma ou mais rodas estão destracionadas, a picape conta com o Sistema Ativo de Controle de Tração (ATC), que monitora a rotação das rodas e atua desacelerando a roda que tem menos aderência, enviando a tração para a roda melhor apoiada ao solo. Adicionalmente controla o torque do motor para evitar escorregamentos.

O sistema de tração também conta com o Sistema de Bloqueio do Diferencial Traseiro, que permite que as duas rodas do eixo de trás recebam tração de forma idêntica, o que é muito útil em uma situação de atolamento ou mesmo quando uma das rodas não está em contato com o solo em condições off-road.

Tecnologia e conforto para o dia a dia

A tecnologia é um dos pontos altos da nova L200 Triton Sport 2021. O modelo foi equipado com uma série de sistemas que não só fazem da picape uma das mais capazes para rodar em qualquer tipo de terreno, mas também garantem ainda mais conforto e segurança aos seus ocupantes.

Interior

O sistema de entretenimento colocado no paniel central é da marca JBL, uma das referências em qualidade de som e conectividade em todo o mundo. Com tela sensível ao toque de 7 polegadas, o multimídia pode ser totalmente integrado aos melhores smartphones do mercado por meio das tecnologias Apple CarPlay e Android Auto.

Por ele, mais do que receber e fazer ligações por comando de voz e verificar os níveis de sinal e de bateria direto na tela do veículo, o motorista também pode espelhar uma série de aplicativos como Waze, Google Maps, Spotify e, com isso, manter sempre os olhos o máximo de tempo na estrada.

O painel de instrumentos do motorista também conta com um visual mais moderno e conta agora com display colorido que exibem inúmeras informações do computador de bordo.

As versões HPE e HPE-S contam com sensor crepuscular, um sistema de garante o acendimento automático dos faróis, além de sensor de chuva sensores de estacionamento e câmera de ré. A HPE-S ainda é equipada com sensor de estacionamento frontal.

Para total conforto do motorista, a picape também vem de série com o sistema Smart Keyless de abertura de portas e ignição do motor. Por meio dele, o motorista não precisa tirar sua chave do bolso ou da bolsa. Por aproximação, a presença da chave é identificada pelo veículo e, com isso, basta que o motorista aperte um botão na maçaneta para acessar o interior do veículo. Ele também consegue dar a partida ou desligar o modelo ao simples toque no botão “start-stop” localizado próximo ao volante.

O sistema de ar condicionado é ainda mais eficiente por conta das saídas de ar colocadas no teto, que permitem a refrigeração de toda a cabine de forma mais rápida, ao captar o ar refrigerado da primeira fileira e transferir para a fileira de trás. Os passageiros do banco traseiro podem ajustar a intensidade da ventilação em até quatro níveis, através de um comando localizado no teto.

Nas versões HPE e HPE-S o seletor de temperatura é digital de duas zonas, que permite que o motorista e o passageiro do banco da frente escolham temperaturas distintas para o habitáculo.

Elas ainda trazem acabamento interno de alta qualidade e bancos revestidos em couro com ajustes elétricos para o motorista.

Motor e câmbio

A nova L200 Triton Sport traz como novidade um novo sistema de transmissão automática de seis velocidades e, nas versões HPE e HPE-S ainda conta com opções para trocas sequenciais por meio de paddle shifters no volante.

Sua relação de marchas foi muito bem calibrada para utilizar todo torque máximo do motor em baixar rotações e todo o conforto com o mínimo de vibrações e ruídos na cabine em velocidade de cruzeiro.

O motor que equipa todas as versões é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio, o que ajuda a otimizar o consumo de combustível. Ele traz a tecnologia de válvulas variáveis MIVEC e turbina de geometria variável, que o torna capaz de desenvolver 190cv de potência e impressionante torque de 43,9 kgfm, força suficiente para uma performance invejável tanto dentro quanto fora de estrada.

Segurança para todos os ocupantes

Se a linha L200 Triton Sport 2021 conta com a tecnologia para fazer da picape ainda mais valente no off-road além de oferecer o conforto de um verdadeiro SUV de luxo, essa mesma tecnologia também eleva de forma considerável os níveis de segurança do modelo. São inúmeros sistemas que auxiliam o motorista no controle do veículo e ajudam na comodidade e na integridade de todos os seus ocupantes.

De série, a picape traz o sistema de freios ABS com Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD), que garantem amplo controle e rápida resposta em situações de frenagens bruscas, uma vez que atuam em conjunto com o controle de estabilidade (ASC).

A estrutura do conjunto da cabine, caçamba e chassi da nova L200 Triton Sport 2021 foi idealizada com o conceito Rise de Deformação Programada, que, em uma colisão, diminui o impacto para as pessoas e, ao mesmo tempo, evita ao máximo a deformação da estrutura onde elas estão, diminuindo as potenciais consequências do impacto.

Todas as versões da picape trazem sensores espalhados por todas as partes, que monitoram várias vezes por segundo o comportamento do modelo e, caso seja identificada uma possível derrapada em situação de curva, estes sensores ativam o sistema de controle ativo de estabilidade (ASC) que acionam automaticamente os freios e desaceleram o veículo de forma a mantê-lo na trajetória correta.

O modelo conta também com o sistema Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.

O sistema de Assistente de Partida em Rampas (HSA) segura a picape parada por aproximadamente 3 segundos nas partidas em rampa, uma tranquilidade para quando o carro estiver totalmente carregado.

A versõe de entrada conta com dois airbags frontais enquanto as versões HPE e HPE-S trazem sete bolsas de ar distribuídas entre frontais, laterais e para o joelho do motorista.

A versão topo de linha HPE-S traz o Sistema de Monitoramento de Pontos Cegos (BSW), que detecta veículos no ponto cego do motorista e emite alerta sonoro e visual no espelho retrovisor externo, além do Sistema de Alerta em Mudança de Faixa (LDW), que avisa o motorista que a picape está indo de uma faixa de rodagem para outra, caso ele não tenha acionado as setas.

Para a máxima visibilidade da estrada, a versão HPE-S traz o sistema Auto High Beam (AHB), que alterna o farol alto para o baixo automaticamente ao perceber um veículo vindo na direção contrária, evitando o ofuscamento do outro condutor.

A inteligência integrada a bordo também está presente no Sistema de Frenagem Autônoma (FCM), que equipa a versão HPE-S. Ele atua por meio de sensores e câmeras colocadas na parte frontal do veículo, monitora a velocidade atual da picape e consegue identificar se um obstáculo está se aproximando de forma muito rápida, o que coloca o veículo em rota de colisão. Uma vez identificada esta situação, os freios ABS da nova L200 Triton Sport 2021 são acionados automaticamente, caso não haja nenhuma ação do motorista, o que ajuda a evitar ou minimizar os impactos de uma colisão.

A versão HPE-S conta também com a tecnologia UMS, um sistema de prevenção de aceleração involuntária que atua por meio de dianteiros ou traseiros e reduz o torque do motor de forma a se evitar uma colisão contra objetos que estão a até quatro metros de distância, caso o motorista se engane e pressione o acelerador no lugar dos freios, por exemplo.

A tecnologia a bordo da L200 Triton Sport HPE-S não atua para prevenir somente colisões dianteiras. O modelo também é equipado com o Sistema de Alerta de Tráfego Traseiro (RCTA) que, imediatamente após o motorista engatar a marcha a ré, inicia uma varredura de possíveis objetos ou qualquer outro obstáculo que se encontra atrás da picape. Para isso, o sistema se utiliza de sensores colocados nas extremidades do para-choque traseiro. Caso algum veículo comece a se aproximar da picape um sinal sonoro e visual será emitido no interior do modelo.

Conclusão

Com muita tecnologia embarcada, design bastante renovado, novo sistema de câmbio automático que oferece menos vibrações e ruído no interior do veículo, além de um sistema de tração 4x4 de última geração, a nova L200 Triton Sport 2021 reúne o conforto de um SUV de luxo com a robustez e a versatilidade que só uma picape da Mitsubishi é capaz de oferecer.

Por tudo isso, ela se mostra como uma das melhores opções dentro de seu segmento, capaz de atingir diferentes perfis de públicos.