Jeep Renegade é o primeiro modelo do Brasil a ter engate com reboque integrado no para-choque

O novo equipamento é uma das mais importantes novidades técnicas desse modelo SUV 2021 - (Foto: Divulgação)

O novo equipamento é uma das mais importantes novidades técnicas desse modelo SUV 2021. Com ponteira removível, fica na altura perfeita para reboques e transportes de bicicletas sem diminuir o ângulo de ataque do engate e a distância livre do solo do veículo, ao contrário dos instalados por debaixo do eixo traseiro



Lançado pela Mopar, empresa de equipamentos do Grupo FCA e desenvolvido em parceria com a Anexo A, o engate embutido no para-choque é um acessório de fábrica que pode ser aplicado em todos os Renegade produzidos no país, desde 2015, nas próprias concessionárias de toda a rede Jeep



Quem pretende adquirir atualmente o novo Jeep Renegade 2021 e pensa não ser possível ter um engate com reboque integrado no para-choque, de primeira linha, não tem mais com o que se preocupar. Até mesmo com a atual legislação do Contran porque uma boa parte de outros tipos de engates comercializados no país, além de diminuir sensivelmente a altura do solo e o ângulo de ataque do reboque, podem até ser ilegal e proporcionar multa e dor de cabeça em qualquer momento de sua utilização.



Pensando nisso e no sensível aumento de clientes viajando com mini trailer, carretinhas off-road e levando bicicletas em suportes acoplados no engate do Renegade, a Jeep, por intermédio de sua empresa de peças e acessórios Mopar, passou a oferecer como acessório de fábrica o inédito Engate Reboque Integrado, que tem encaixe perfeito no para-choque com rara beleza, com toda a qualidade que o proprietário do SUV necessita para qualquer tipo de aventura, em suas viagens, por estradas de asfalto ou de terra.



A boa notícia do novo Engate Reboque Integrado Mopar é a de que ele pode ser utilizado também em qualquer um dos modelos Renegade que passaram a ser produzidos e vendidos no Brasil, desde março de 2015. E vem com toda a garantia da Jeep porque o serviço de sua instalação só deve ser feito diretamente nos concessionários da marca de todo o país.



Entre as vantagens desse primeiro Engate Reboque Integrado para o novo Renegade 2021, em relação aos projetados e instalados debaixo do assoalho é a de deixar o guincho com ângulo maior de ataque e também o veículo com a mesma altura livre do solo para enfrentar qualquer tipo de piso com ou sem o reboque.

MAIOR SEGURANÇA E PONTEIRA REMOVÍVEL

Detalhe da peça

Com ponteira removível, o engate embutido original Mopar, desenvolvido pela Anexo Automotiva, não oferece riscos em relação às manobras por não usar espaço maior ao do para-choque. Sem a ponteira, facilita a passagem de pessoas entre carros estacionados e também evita riscos de acidentes com crianças com o Jeep Renegade estacionado na garagem, o que já não ocorre com outros tipos de engates com ponteira fixa.

Em relação à segurança, nenhum outro tipo de engate chega perto do nível desse novo modelo por ser feito com aço especial de alta resistência e com rigorosos meios de produção de componentes para a sua perfeita montagem no veículo e no acabamento de superfície entre para-choque e moldura. Itens que proporcionam excelente equilíbrio dimensional e resistência mecânica para utilização direta com qualquer tipo de reboque homologado.



Com todas suas características de construção dentro das atuais normas e resoluções do Contran, o Engate Reboque Integrado Mopar tem peso aproximado de apenas 13 kg e capacidade de tração de 400 kg. A sua instalação numa concessionária da rede Jeep é feita em aproximadamente 90 minutos.

Serviço:

Onde comprar e instalar o Engate Com Reboque Integrado No Para-choque do Renegade: Concessionários da Rede Jeep